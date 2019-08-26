Путин беспокоится. Что не так с ростом доходов россиян?

Инфляция в России не так велика, как опасались эксперты: оптимистичные 4,5% в год. Очень близко к целевому значению, и это хорошо. ВВП тоже радует: за 7 месяцев наблюдается положительная динамика, промышленное производство растёт, и это тоже хорошо. Даже доходы жителей России, если верить отчётам министров, немножко подросли. Всё это мы сегодня узнали из встречи Владимира Путина с членами кабинета министров, отвечающих за экономику.

Правда, кое-что обеспокоенность президента всё же вызвало. То, что реальные доходы растут не так быстро, как того хотелось бы, учитывая вышеприведённые цифры. Нам-то, конечно, и так всё очевидно, достаточно заглянуть в свои кошельки за несколько дней до зарплаты. Но теперь на эту проблему обратил свой взор и президент.

Но даже на этом фоне и с учётом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство

- отметил президент и предложил министрам, ответственным за экономику и её развитие, доложить о том, с помощью каких именно конкретных шагов они собираются повышать доходы граждан и придать устойчивую динамику роста этой самой экономике.

Давайте начнём

- молвил президент. Однако, как это принято в сериалах, повествование оборвалось на самом интересном месте. Вместо подробного рассказа о том, когда и за счёт чего наши кошельки станут чуток тяжелее, на сайте kremlin.ru после слов президента россияне увидели лишь с многозначительный символ <…>.

Что ответили Путину руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер и по совместительству министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина – история умалчивает. Увидите в следующих сериях.

Статистика – вещь суровая. А также двоякая. Что, к слову, очень удобно: хочешь – одним циферкам верь, хочешь – другим. В зависимости от того, что нужно. Судя по обеспокоенности президента, он всё-таки видел альтернативные данные, которые спорят с теми цифрами, что были озвучены на совещании. Так, если верить Счетной палате, реальные доходы не просто медленно растут - они падают. Аж на 1,3%. При том, что зарплаты в целом выросли на 1,8%. Росстат менее оптимистичен: в первом полугодии 2019 года наши кошельки стали легче на 2,3%. Что на эту тему думают в ВШЭ или РАНХиГС – писать не будем, там всё ещё хуже.

Мы поинтересовались у экспертов, что не так с цифрами. И получили ответ. Сами-то цифры - правильные, вопрос к методологии, рассказал нам Андрей Хохрин, генеральный директор «Иволга Капитал»:

Во-первых, невозможно точно установить точный объем реально-располагаемых доходов населения, существуют различные способы и методы, однако ни один не даёт 100% результата.

Во-вторых, при определении инфляции оценивается широкий перечень товаров и услуг, в результате фактическая и наблюдаемая инфляция могут отличаться.

В-третьих, сама величина «реально-располагаемого дохода» остаётся весьма субъективной, она изменяется с ростом кредитных задолженностей, ростом потребительских особенностей населения.

Когда заходит о речь о том, что доходы населения не соответствуют темпам роста экономики, в том числе имеется в виду, что люди стали больше тратить больше, чем могут себе позволить.

Отсюда высокие объемы задолженностей по кредитам, в том числе в международных финансовых организациях, пояснил эксперт.

Но с чего бы, собственно, нашим доходам расти? Вы цены в магазинах видели? А неделю назад видели? То-то же. Да и сами власти в курсе проблемы. Например, Минэкономразвития откровенно называет в числе причин падение доходов от предпринимательской деятельности, замедление роста зарплат, небольшой прирост социальных выплат. Согласно прогнозам ведомства Орешкина, прогноз относительно роста реальных доходов россиян в 2019 году изменился - с 1% аж до 0,1%. Росстат добавляет, что доходы граждан вообще перестали расти после 2014 года, ибо инфляция слишком велика, а платить по коммуналке и кредитам с каждым днём всё сложнее. Даже на коммуналку эти самые кредиты приходится брать, а вы говорите – рост доходов населения!

Вопрос – можно ли сделать хоть что-нибудь? Увеличить социальные выплаты, поднять зарплаты хотя бы бюджетному сектору? Призвать сибирских шаманов наколдовать заоблачные цены на нефть, в конце концов?

Сдвинуть показатели в позитивную сторону при помощи системных методов можно, уверен Хохрин. Существует несколько вариантов, притом довольно простых: например, ограничить банковские организации в кредитовании населения, чего так давно добивается Максим Орешкин. Ограничить МФО в величине кредитной нагрузки, создавать новые рабочие места, диверсифицировать доходности моногородов, поддерживать социально-незащищённые группы населения.

Есть и более сложные, требующие комплексного подхода и очень растянутые по времени - например, введение экономической теории в школе, популяризация инвестиций, активизация работы НПФ, ПИФ, ИИС и других инструментов.

Мы бы добавили к этому списку снижение налоговой нагрузки, а также вспомнили бы давний призыв президента «перестать кошмарить бизнес».

А о чём именно беседовал Путин с министрами – мы всё-таки узнали. По словам Хохрина, как раз в рамках последнего совещания Владимир Владимирович передал указания профильным ведомствам разработать предложения, которые позволят увеличить доходы населения, и речь шла вовсе не об очередных единовременных выплатах пенсионерам.

Что ж, доживём – увидим.