Число живущих за чертой бедности россиян увеличилось

Во втором квартале текущего года число россиян, живущих за чертой бедности, увеличилось на 0,2% по сравнению с тем же периодом 2018 года. По данным Росстата, с апреля по июнь доход ниже прожиточного минимума получили получили 18,6 миллионов россиян.

В службе статистики полагают, что это связано с повышением прожиточного минимума. Во втором квартале текущего года он вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,1%, тогда как инфляция составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения — 5,6%.

При этом по сравнению с первым кварталом 2019 года численность малоимущего населения снизилась с 20,9 миллионов человек до 18,6 миллионов человек.

Ранее президент Путин выразил беспокойство по поводу отсутствия роста доходов у россиян. Более того, реальные доходы населения продолжают падать с момента присоединения Крыма к России, а соответственно, введения западных санкций.

Несмотря на указ главы государства о снижении уровня бедности в стране до 2024 года в два раза, в мае Счетная палата сообщила, что в 2019 году снизить уровень бедности на 2,4% не получится.