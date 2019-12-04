Детский омбудсмен против запрещающего бить детей закона

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова трижды дала отрицательное заключение на законопроект о домашнем насилии, ввиду своей неуверенности в том, что он вообще соответствует Конституции.

Детский омбудсмен полагает, что вместо принятия данной редакции необходимо проводить профилактику насилия. В законопроекте же предлагается применять «силовые методы применительно к семье».

«Мы неоднократно, трижды только за последнее время, давали отрицательное заключение на этот документ, потому что его нормы не соответствуют Конституции Российской Федерации. Они противоречат действующему законодательству, содержат дублирующие действующие нормы, — приводит слова Кузнецовой «Интерфакс».

По ее мнению, целесообразность принятия нового документа необходимо посмотреть.

Напомним, авторы самого обсуждаемого законопроекта последней недели предлагают ставить на профилактический учет виновных в семейном насилии, изолировать насильника от жертвы как физически, так и морально, и запрещать агрессорам приближаться к пострадавшему на срок до одного года.

Редакция проекта закона о домашнем насилии была опубликована на сайте Совета Федерации 29 ноября. Она подверглась жесткой критике со стороны соавторов инициативы, правозащитников, юристов и даже РПЦ. Церковь углядела в нем целый ряд дефектов.

А вот Генпрокуратура предусмотренные законопроектом меры по введению защитных предписаний для домашних тиранов поддержала.

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