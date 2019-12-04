«Семья - это пыточная камера»: РПЦ про закон о домашнем насилии

Русская православная церковь призвала не принимать закон о домашнем насилии. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства увидела в нем целый ряд дефектов.

В заявлении РПЦ говорится, что нормы закона ведут к произволу и нарушению прав семей, а также содержат положения «коррупционного характера». Комиссия указывает, что из-за неопределенности в законе любой человек сможет быть признан «нарушителем» и подвергнуться «репрессивным» мерам.

Церковь указала и на концептуальные недостатки закона, в частности, его антисемейную направленность. РПЦ считает, что документ фактически вводит «наказание за семейную жизнь» и создает условия для разжигания конфликтов между супругами и «бракоразводных войн».

В заявлении сказано: «Наш народ убеждают, что российская семья – это просто мрачный застенок и пыточная камера для женщин и детей». Россиянам врут, что 40% тяжких преступлений совершается в семьях и ежегодно 14 тыс. женщин убивают мужья, уверена церковь. В РПЦ не удивлены, что законопроект активно поддерживают ЛГБТ и феминистки.

Подводя итог, комиссия пишет, что законопроект неприемлем, а предлагаемые им меры по борьбе с домашним насилием не эффективны.

Напомним, документ появился на сайте Совета Федерации 29 ноября. В нем предлагается ставить виновников семейного насилия на учет и изолировать насильника от жертвы. Документ раскритиковали юристы.

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