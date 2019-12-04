Генпрокуратура одобрила предписания для домашних тиранов

Генеральная прокуратура России поддержала предусмотренные законопроектом о домашнем насилии меры по введению защитных предписаний для домашних тиранов.

По словам начальника правового управления ведомства Артура Завалунова, государство имеет право вмешиваться в дела семьи в некоторых случаях, так как сейчас полицейские из-за отсутствия правовых оснований не могут воздействовать на агрессоров.

Однако, нюансы профилактики и защиты жертв агрессоров «в достаточной степени не урегулированы».

«Поэтому законопроектом предусматривается введение таких превентивных мер профилактики, как защитное предписание и судебное защитное предписание. Само по себе защитное предписание не имеет целью вмешательства в дела семьи, в том числе в процесс воспитания детей, а призвано предупредить нарушителя о возможности наступления неблагоприятных последствий при продолжении противоправных действий, не допустить совершения административного правонарушения или преступления и тем самым сохранить семью», — пояснил Завалунов, слова которого приводятся на сайте Генпрокуратуры РФ.

Напомним, редакция законопроекта о домашнем насилии была опубликована на сайте Совета Федерации 29 ноября. В ней предлагается ставить виновников семейного насилия на учет и изолировать агрессора от жертвы, вплоть до запрета любого общения.

Сначала документ раскритиковали сами авторы статьи, а затем и юристы.

Позднее по поводу сомнительной редакции проекта закона высказались также в РПЦ.

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