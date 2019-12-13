Грета Тунберг отдохнет от борьбы за окружающую среду

16-летняя шведская активистка Грета Тунберг заявила, что она нуждается в отдыхе после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменением климата.

«Я буду дома на Рождество и потом возьму отпуск, так как мне необходимо отдохнуть», — рассказала она журналистам Reuters после выступления на школьной забастовке «Пятницы ради будущего» в Турине.

Грета Тунберг стала известна широкой общественности в 2018 году. Тогда шведская школьница устроила забастовку возле здания парламента в Стокгольме, заявив, что отказывается ходить в школу по пятницам, пока политики не будут выполнять Парижское соглашение по климату.

В сентябре девушка вновь привлекала к себе внимание, жестко раскритиковав за бездействие глав государств на саммите ООН. Грета Тунберг напомнила,что из-за климатических угроз мир стоит на пороге вымирания, а любые высказывания политиков, по ее мнению, – это «сказки об экономическом росте».

Глава России Владимир Путин тогда восторга от выступления Греты не разделил. А вот журнал Time – разделил. Накануне активистка стала обладательницей премии «Человек года».

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