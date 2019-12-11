Time назвал «человеком года» Грету Тунберг
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг стала обладательницей премии «Человек года» по версии журнала Time. Таким образом, школьница обошла в этой номинации президента США Дональда Трампа, основателя Facebook Марка Цукерберга и председателя КНР Си Цзиньпина.
Грета Тунберг стала известна широкой общественности в 2018 году. Тогда шведская школьница устроила забастовку возле здания парламента в Стокгольме, заявив, что отказывается ходить в школу по пятницам, пока политики не будут выполнять Парижское соглашение по климату.
В сентябре девушка вновь привлекала к себе внимание, жестко раскритиковав за бездействие глав государств на саммите ООН. Грета Тунберг напомнила,что из-за климатических угроз мир стоит на пороге вымирания, а любые высказывания политиков, по ее мнению, – это «сказки об экономическом росте».
Глава России Владимир Путин тогда восторга от выступления Греты не разделил.
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