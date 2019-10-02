Президент Путин не в восторге от выступления Греты Тунберг

Президент России Владимир Путин высказался по поводу выступления 16-летней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату Генассамблеи ООН.

«Я, может быть, вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов от выступления Греты Тунберг»,— приводит слова президента «Коммерсант».

Глава государства отметил, что считает правильным заинтересованность подростков актуальными проблемами, «но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения», уверен российский лидер.

Ранее Грета жестко раскритиковала за бездействие глав государств на саммите ООН. По ее словам, из-за климатических угроз мир стоит на пороге вымирания, а любые высказывания политиков – это «сказки об экономическом росте».