Премия «Немалый бизнес» открывает онлайн-голосование
Премия «Немалый бизнес» открывает онлайн-голосование

В России завершается прием заявок потенциальных победителей

Завершается прием заявок на национальную премию для предпринимателей  «Немалый бизнес».

Далее начнется следующий этап – онлайн-голосование за топ-100 соискателей. Оргкомитет премии обработал уже более 10 тысяч заявок из 73 регионов России. Самый высокий интерес проявили Москва и Санкт-Петербург, на третьем месте Тюмень.

Организаторы ожидают, что до конца недели будет подано еще не менее 5 тысяч заявок. Последний день приема – 18 января. Премия стартовала в начале декабря 2018 года.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов выступил с идеей проведения первой национальной премии для предпринимателей России и объединил вокруг этой идеи крупнейшие бизнес-сообщества России: Школу Бизнеса «Синергия», ГК «Лайк», бизнес-сообщество «Бизнес Молодость», АО «Деловая среда», компанию Experum, ГК Black Star.

Помимо этого, премию  «Немалый бизнес» поддержало Министерство экономического развития Российской Федерации.

Организаторы обозначают своей целью выявление наиболее талантливых и перспективных представителей малого бизнеса в России в возрасте до 40 лет.

Премия будет вручаться в номинациях: «Ранний успех», «Стремительный рост», «Инновационный прорыв», «Добрый бизнес», «Реальный продукт» и Гран-При. На данный момент наибольшее количество заявок подано в номинации «Стремительный рост».

Награждение победителей состоится 6 февраля.

«Премия «Немалый бизнес» – это отличный шанс заявить о себе на всю страну и получить ценные призы и привилегии от государства и партнеров», – отметил Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Теги:
Места: Россия
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