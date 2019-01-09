Национальная премия «Немалый бизнес» покоряет города России

На 9 января 2019 года заявки успели подать почти 5 тысяч предпринимателей из всех регионов России.

Лидируют по числу заявок Москва, Санкт-Петербург и Челябинск. Больше всего претендентов представлено в сфере услуг, строительстве и розничной торговле.

«Мы ищем новых героев», – так объясняют свое кредо организаторы. «Предприниматель нового формата не боится преград. Он к ним относится, как к данности, как к условиям задачи. Его энергия такова, что способна преодолеть все, – говорит бизнес-омбудсмен Борис Титов. – Вот если бы еще государство к малому бизнесу относилось поласковее, он бы вообще мог горы свернуть. А пока что вот такие частные случаи предпринимательского героизма».

Напомним, премия «Немалый бизнес» стартовала 6 декабря 2018 года. Ее организаторами выступили Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей, Министерство экономического развития РФ и крупнейшие российские бизнес-сообщества – «Синергия», «Бизнес молодость», «Лайк», Experum и Black Star, а также образовательный маркетплейс «Деловая среда».

По условиям премии принять участие можно в шести номинациях: «Ранний успех» – достижение максимальных результатов в юном возрасте, «Стремительный рост» – наиболее кратный результат за год, «Инновационный прорыв» – технические или управленческие инновации, за счет которых компания получила принципиально другие экономические показатели, «Добрый бизнес» – социально-ориентированный бизнес и КСО, «Реальный продукт» – компании-производители, и Гран-При – номинация, результат в которой определяется голосованием экспертов.

Самые популярные номинации у участников: «Стремительный рост», «Реальный продукт» и «Добрый бизнес».

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