Минэкономразвития РФ поможет организовать «Немалый бизнес»

Министерство экономического развития РФ выступит соорганизатором национальной премии «Немалый бизнес» для предпринимателей России.

Премия «Немалый бизнес» станет главной премией страны для малого и среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной.

Организаторами премии «Немалый бизнес 2019» уже ранее стали уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, Школа Бизнеса «Синергия», ГК «Лайк», Бизнес Школа «Бизнес Молодость», компания Experum, ГК Black Star, АО «Деловая среда».

«В стране растет новая социальная группа людей, прежде всего предпринимателей, которым эти проблемы не кажутся такими уж тяжелыми и непреодолимыми. Они видят позитив, строят планы на будущее, горят, выделяя неимоверную энергию. И главное, это не просто идеи, это уже действующие реальные бизнесы.

Они оперируют понятиями, которых мы, предприниматели со стажем, может быть, и не знаем. И наша премия будет выявлять, может быть, и не глобальные успехи, но интересные и необычные бизнесы. Их в нашей стране много, мы просто о них пока мало знаем», - сказал уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого голосования – 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях.

Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап – отбор по заданным критериям с использованием бальной системы, второй этап – народное голосование и финальным этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы годовой выручки и оборота.

Победители будут награждены в шести номинациях:

«Ранний успех» – достижение максимальных результатов в юном возрасте;

«Стремительный рост» – наиболее кратный результат за год;

«Инновационный прорыв» – технические или управленческие инновации, за счет которых получены принципиально другие экономические показатели;

«Добрый бизнес» – социально-ориентированный бизнес и КСО;

«Реальный продукт» – компании-производители;

«Гран-при» – будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри.

Главной наградой для победителей станет «Золотой год», что предполагает разностороннюю поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года.

Это пакетная награда, в которую будет входить:

• Резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно снизить экономические издержки;

• Менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей;

• Ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов;

• Привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов;

• Премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года;

• PR поддержка деятельности бизнеса:

• Выездные бизнес-программы в США;

• Совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии

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