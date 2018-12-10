Россия ищет молодых гениев малого бизнеса

Фонд поддержки программ развития гражданского общества и социально-экономического роста «Фонд роста» ищет предпринимателей малого бизнеса в возрасте до 40 лет, которые меняют Россию и транслируют ценности предпринимательства всему российскому обществу.

В Москве 6 февраля 2019 года состоится вручение премии «Немалый бизнес», которая будет распределена между победителя в шести номинациях: «Молодой предприниматель», «Инновационный бизнес», «Социально-ориентированный бизнес», «Реальный продукт», «Квантовый рост» и «Гран-При».

Цель мероприятия – показать стране ее предпринимателей и популяризировать образ предпринимателя среди граждан РФ.

Победители получат почетные призы – от особого бейджа (его можно будет разместить на сайте, на документах и в офисе компании) до набора привилегий (для быстрого роста бизнеса).

Все победители номинаций получат обучение и доступ к посещению форумов, наставничество и разбор от владельцев крупных бизнесов.

Победитель конкурса станет лицом предпринимательства России и получит статус Амбассадора.

Также о победителях расскажут инфо-каналы бизнес-сообществ с аудиторией более 3 млн человек, а специальным призом станет фильм, который покажут на федеральных каналах, в школах и университетах.

Отбор победителей пройдет через семь этапов: подача заявки, модерация заявок, публикация списка кандидатов, голосование зрителей за предпринимателей, вы бор победителей в номинациях и Топ-5, экспертный аудит и проверка чистоты победителей, а также отбор Топ-100 финалистов.

Премия проводится при участии бизнес-омбудсмена РФ, «Деловая среда», «Синергия», «Experum», «Black Star», «Like Центр», «Бизнес Молодость».

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