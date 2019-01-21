Конкурсанты «Немалого бизнеса» поделились секретами успеха

В Москве 6 февраля 2019 года состоится вручение премии «Немалый бизнес», которая будет распределена между победителями в шести номинациях: «Добрый бизнес», «Инновационный прорыв», «Ранний успех», «Реальный продукт», «Стремительный рост» и «Гран-При».

«Русская планета» провела блиц-опрос среди нескольких перспективных участников проекта, которые уже прошли первый этап отбора конкурса.

Ранее на специальные вопросы издания уже отвечали деловые организации, поддержавшие проект: Бизнес школа «Бизнес Молодость», АО «Деловая среда», Школа бизнеса «Синергия» и ГК Black Star, включая Министерство экономического развития Российской Федерации. Также среди деловых кругов, поддержавших проект «Немалый бизнес» - уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, компания Experum и ГК «Лайк».

Теперь пришло время конкурсантов отвечать на вопросы.

Они поделились с «Русской планетой» своими целями, стратегиями и идеями, которые помогут им получить главные награды, а, следовательно, и поддержку деловых кругов России в развитии своего бизнеса.

- Какие ценности Вы считаете основополагающими для своего бизнеса?

Основатель сети ресторанов «Рецептор» Надежда Пак:

Открытость. Мы открыты друг другу и миру. Без этого не возможно доверие и работа становится невозможной. Профессионализм. Талант и мастерство вкладывать душу в то, что ты делаешь. Развитие. Чтобы стоять на месте, нужно бежать, а вот чтобы двигаться вперед, нужно бежать в два раза быстрее. Гость. Гость - наш босс. Это тот, ради кого все имеет смысл. Компания. Этот принцип заключает в себе два смысла: команда и бренд. Команда - это люди, без людей в одиночку сложно сделать что-то большое. Бренд «Рецептор» объединяет шесть заведений в Москве. Чем успешнее бренд, тем успешнее каждый сотрудник, тем больше вероятность и масштаб улучшений.

Николай Кузяков, один из основателей группы компаний «Ванюшкины сладости»:

Все фабрики, как фабрики, а мы «Ванюшкины сладости» - эксклюзивность нашего продукта, свой путь развития, где нет конкурентов и постоянный поиск новых ниш в категории «мучных кондитерских изделий», позволило стать лидером в нашем сегменте. Если ты не развиваешься сам, то ты не развиваешь и компанию - таким нет место в организации. Обучения, саморазвития, тренинги, тимбилдинги, спортивные мероприятия - основа нашей компании. Конечный потребитель - вот, кто главный. Индекс удовлетворенности продуктом, каждый квартал измеряется в нашей компании.

Эльза Михайлова, ООО «ИРЦ «Апрель» (Ижевск):

К основополагающим ценностям своего бизнеса я могу отнести командную работу, внимание к клиенту, амбициозность. В пословице говорится: «Один в поле - не воин», и, наверно, есть в этом смысл. Когда существует команда людей, которые владеют необходимыми для достижения единой цели знаниями и умениями и совместно отвечают за достижение результата, это позволяет быстрее идти вперёд и достигать поставленных целей. Внимание к клиенту. В деятельности, которую мы развиваем, - реабилитация после инсультов, - очень важно отношение к клиенту. Поэтому имеет большое значение обучение персонала на тему общения с клиентами, понимания их потребностей и желаний. Амбициозность – мы уверены в собственных силах и готовы ставить новые задачи, решать их, какими бы сложными они не казались.

Елена Емельянова, проект «Жилищный trade-in»:

Основополагающая ценность нашего бизнеса - это то, что он у нас социально ориентированный на желания и потребности населения бизнес. Мы решаем комплексно проблемы людей, заботясь об их благосостоянии, комфорте, и прежде всего спокойствии их семей. Наша программа «Жилищный trade-in» помогает людям переехать в новое жилье не продавая свое, тем самым данная программа решает массу вопросов и проблем в одном месте. Еще одна из основных преимуществ нашей компании, что мы предоставляем рабочие места, социально не защищенным слоям населения (людям без образования, людям со средне специальным образованием), официальное трудоустройство таких людей на территории РФ достаточно сложное, не все предприниматели берут на работу студентов, и малообразованных граждан. В нашей компании есть возможность вырасти и развиваться.

Руслан Гадельянов, реставрация брендовых изделий из кожи:

Я уверен, что фундамент любого бизнеса заложен в качестве предоставляемых услуг/товара. Также и для нашего бизнеса по реставрации брендовых изделий из кожи основной ценностью является качество. Имея четкий фундамент можно систематизировать бизнес-процессы и развивать партнерскую сеть.

Динара Гладких, проект здорового образа жизни Mukinet:

Популяризация здоровья и здорового питания. Порядочность. Прозрачность.

Михаил Проценко, генеральный директор компании ООО «Себек»:

Основной ценностью является улучшение качества жизни человека. Потому что человек примерно на 80% состоит из воды, и наша задача, сделать так, чтобы он употреблял только чистую молекулу воды Н2О.

- Почему так важно пропагандировать ценности предпринимательства для общества?

Основатель сети ресторанов «Рецептор» Надежда Пак:

Потому что мы являемся примером для подрастающего поколения. Они видят, что деньги можно заработать головой, они видят, что действия приносят результаты. Мы для них как супер герои. И по этой причине, мы должны не просто иметь эти ценности, но и открыто транслировать во вне.

Николай Кузяков, один из основателей группы компаний «Ванюшкины сладости»:

Предприниматели - это люди, которым неважно где они, в каком времени живут и есть ли кризис. Они просто берут и улучшают мир вокруг себя. А теперь представьте, что не 5% предпринимателей, а 10%. Мы станем в два раза лучше. Наши дети будут жить в два раза счастливее. И наша задача научить детей быть предприимчивыми, креативными и инициативными. Поэтому популяризация предпринимательства очень важная задача.

Эльза Михайлова, ООО «ИРЦ «Апрель» (Ижевск):

Важно, чтобы общество прониклось идеей, которую пропагандирует бизнес. Идея должна быть понятной, близкой человеку, совпадать с его ценностями. Тогда и бизнес надолго приобретёт себе единомышленников и партнеров среди общества и будет развиваться.

Елена Емельянова, проект «Жилищный trade-in»:

Развитие и пропаганда предпринимательства играет незаменимую роль в достижении экономического успеха, высоких темпов роста промышленного производства. Оно является основой инновационного, продуктивного характера экономики. Чем больше хозяйствующих субъектов имеют возможность проявить свою инициативу и творческие способности, тем меньше разрыв между потенциальными и фактическими результатами развития. Освоение инновационного экономического роста невозможно в условиях искусственного ограничения созидательной творческой стихии, свободы хозяйственной инициативы, необходимой для этого мобильности всех производственных ресурсов. Предпринимательство обеспечивает освоение новых перспективных производств, способствует «вымыванию» устаревших. Оно способствует развитию конкуренции, а также увеличению «открытости» национальной экономики, развитию ввоза и вывоза капитала. Предпринимательство создает механизмы координации, выработки стратегии развития через рынок и конкуренцию, связи между хозяйствующими субъектами. Таким образом, предпринимательство как субъект хозяйствования и особый творческий тип экономического поведения составляет неотъемлемое свойство всех факторов достижения экономического успеха.

Руслан Гадельянов, реставрация брендовых изделий из кожи:

Предпринимательство – это движок развития. Предприниматели играют движущую роль в развитии экономики, государства, общества. Мы думаем, фантазируем, растем – делаем все, чтобы упростить процессы, облегчить работу, принести обществу пользу через адаптацию обыденных действий. В это время люди более традиционного склада ума мыслят по другому: не менять, не делать, удержать, не развиваться. Отсюда вывод: предприниматели – группа людей, движущая человечество вперед.

Динара Гладких, проект здорового образа жизни Mukinet:

Ценности предпринимательства, тождественны общим человеческим ценностям. Воспитывая в себе качества предпринимателя, например: порядочность, открытость, гибкость, умение идти на компромисс даёт хороший стимул не только развиваться как бизнесмену, но и как личности.

Михаил Проценко, генеральный директор компании ООО «Себек»:

Потому что: предприниматели платят налоги в бюджет, предприниматели создают новые рабочие места, предприниматели, конкурируя между собой, делают свой продукт лучше, качественнее и дешевле. Всё это благоприятно сказывается на экономике страны.

- Какие основные тренды, по Вашему мнению, могут охарактеризовать малый и средний бизнес за прошедший год?

Основатель сети ресторанов «Рецептор» Надежда Пак:

Могу сказать о трендах в общественном питании. Мы ездили в штаты, чтобы посмотреть, куда развивается наше направление. И поняли, что идём верным путём. Основной тренд - здоровое питание, участие компаний в социальных проектах и преобладание функциональности над упаковкой - то есть в Кафе и Рестораны люди приходят поесть быстро и вкусно, а не ради эстетики дизайна. То есть тренд кастомизации выбора.

Николай Кузяков, один из основателей группы компаний «Ванюшкины сладости»:

Глобализация, Сервис, Информатизация, IT. Сейчас мы не готовы ждать. Такси за 3 минуты, Пицца за 60 минут, Обучение здесь и сейчас. Мир ускоряется, сервисы улучшаются.

Эльза Михайлова, ООО «ИРЦ «Апрель» (Ижевск):

На мой взгляд, бизнес молодеет в том плане, что молодые люди в возрасте до 30 лет не боятся пробовать себя в предпринимательстве, их головы рождают новые идеи, среди которых достаточно много интересных проектов, переросших в бизнес, как в социальном предпринимательстве, так и в инновационном, сельскохозяйственном, интернет-предпринимательстве и так далее.

Елена Емельянова, проект «Жилищный trade-in»:

На мой взгляд, основные тренды это года - это интернет школы различных направлений (английского языка и других), Интернет бизнес (продвижение сетевых компаний), блогерство (личный бренд, сотрудничавший с другими компаниями или бизнесом), инновационные технологии в сфере компьютеризации и другой.

Руслан Гадельянов, реставрация брендовых изделий из кожи:

Я плотно наблюдаю за компаниями, в том числе из IT-сферы. Считаю, что за 2017-2018 годы появились новое поколение маркетплейсов, которые фактически делают многих посредников не нужными. Суть заключается в том, что без программирования, без посредников продавец может «достучатся» до своего клиента напрямую. Мне нравится эта тенденция, потому что это меняет мышление, меняет подход в работе. В работе использую термин «пропеллер на спине» – характеризует, что коллеги должны работать быстро, делать упор на важные моменты, увеличивать свой потенциал. Ответ на ваш вопрос: основной тренд – систематизация бизнес-процессов и общение с клиентом на расстоянии вытянутой руки.

Динара Гладких, проект здорового образа жизни Mukinet:

Организация на территории РФ государственно-частных партнерств. Проведение вербальных, онлайн конкурсов для предпринимателей.

Михаил Проценко, генеральный директор компании ООО «Себек»:

Очень сыграло в последнее время по тренду это технология блокчейн. Что основной костяк малого бизнеса и предпринимательства решил заработать на криптовалюте. На самом деле технология очень хорошо продумана, но из-за ее сильной стабильности – возможно, наше общество не готово к таким радикальным переменам. А если говорить в общих чертах – спрос хороший в оборудовании по производству продуктов питания, так как нужно снижать издержки при производстве и выпускать качественное продовольствие. ЗОЖ – что очень приятно, когда молодые люди отказываются от алкоголя и табакокурения в пользу вегетарианства и уличных тренировок; и последнее – это услуги, услуги в сегменте B2B, когда компании создаются для компаний.

- Должен ли бизнес быть добрым? Что лично для Вас означает социальная ответственность бизнеса?

Основатель сети ресторанов «Рецептор» Надежда Пак:

Что такое добрый бизнес? По-моему мнению, это бизнес, который делает жизнь людей лучше, помогает решить вопросы. Я говорю не только о Гостях, клиентах, сотрудниках. А об участии Бизнеса в жизни жителей города и страны в целом - в благотворительных акциях, помощь бездомным, нуждающимся. Социальная ответственность бизнеса в моем понимании - это осознанные действия и решения по улучшению жизни в стране.

Николай Кузяков, один из основателей группы компаний «Ванюшкины сладости»:

Созидание - одно из главных задач бизнеса. Первое - бизнес, должен создаваться для того, чтобы улучшать мир. Второе- люди в компании должны быть счастливы, что работают в вашей компании Третье - бизнес обязан выделить процент в социальных и благотворительных проектах.

Эльза Михайлова, ООО «ИРЦ «Апрель» (Ижевск):

Да, я считаю, что бизнес должен быть добрым. Мне кажется, через бизнес можно научить людей быть неравнодушными к окружающим: через личный пример руководителя, через мероприятия, направленные на оказание помощи тем, кому это необходимо. Преследуя цель, извлечение прибыли, бизнесу не стоит забывать и о моральной составляющей. Социальная ответственность бизнеса заключается в организации своей деятельности таким образом, чтобы быть рентабельным, соблюдая все необходимые требования законодательства, при этом, не забывая о социальной роли в обществе (ответственность за исполнение требований законодательства, за работников, за экологию; участие в благотворительных мероприятиях и прочее).

Елена Емельянова, проект «Жилищный trade-in»:

На мой взгляд, бизнес должен быть полезным и социально ориентированным, решать «боль и проблемы» людей. В этом истинная миссия любого бизнеса. А если при этом, для кого-то он будет еще казаться добрым, я буду счастлива.

Лично для меня любой бизнес - это социальная ответственность, ведь мы организовываем бизнес не только для заработка денег, хотя это один их основополагающих моментов, но еще и понимать четко, для чего, для кого, ты это все делаешь, и нести не только материальную ответственность за свою работу, но еще и социальную «человеческую».

Руслан Гадельянов, реставрация брендовых изделий из кожи:

Однозначно да! Бизнес – это сообщество людей, которые создают услугу/продукт. Посмотрите на Турцию – у них отличный сервис, всегда доброжелательны, улыбчивы, позитивны. Я считаю, что у любого успешного предпринимателя команда должна быть заряжена на позитив. Если команда на позитиве, то и бизнес положительный.

Динара Гладких, проект здорового образа жизни Mukinet:

Социальная ответственность бизнеса, прежде всего ориентированность на клиента. Продвижение продукции, не вредящей здоровью населения.

Михаил Проценко, генеральный директор компании ООО «Себек»:

Безусловно. Добрым – значит помогать нуждающимся. Порой, не всем повезло, так как другим, и они находятся в худшем положении по разным обстоятельствам и причинам. Многие предприниматели помогают сохранению популяции животных, леса и природы, а также онкольным детям. Лично моё мнение оно всегда было такое: отдавая ты получаешь всегда больше, но при этом отдавать нужно от чисто сердца, не прося ничего взамен. И понимаю, что даже маленькая капля помощи каждого человека, уже сделает этот мир лучше, но я привык начинать с себя. Т.е. хочешь, чтобы делали другие – делай сам.

- Как Вы и Ваш бизнес готовятся к цифровой трансформации?

Основатель сети ресторанов «Рецептор» Надежда Пак:

Мы автоматизировали большинство процессов с помощью нашей ERP. Мы ведёт метрики, отражающие эффективность компании в цифрах - каждому даже не сведущему понятен график - он ведёт вниз или вверх? Мы опираемся на цифры, это самый понятный и сенсорный инструмент.

Николай Кузяков, один из основателей группы компаний «Ванюшкины сладости»:

Социальные сети - это одна из основных рекламных площадок. Операционные программы - обрабатывают огромный массив данных для принятия быстрых и операционных решений и позволяют управлять и производством и продажами. В наших продуктах реализованы такие технологии, как дополненная реальность и специальные приложения для Ios и Android.

Эльза Михайлова, ООО «ИРЦ «Апрель» (Ижевск):

В нашей компании мы предусматриваем сервисы, которые помогают быстрее принять решение о том, сможем ли мы оказать необходимую услугу потенциальному клиенту. Но поскольку наша сфера деятельности предполагает работу со здоровьем, совсем сократить путь от обращения клиента до получения им услуги, пока не представляется возможным.

Елена Емельянова, проект «Жилищный trade-in»:

С появлением новых технологий открываются новые способы получения прибыли, которые ранее могли быть недоступны. Мой бизнес готовится к цифровой трансформации, внедряет новые технологии, которые позволяют автоматизировать более простые процессы и исключать промежуточные этапы в более сложных процессах. Благодаря этому повышается гибкость моего бизнеса, теперь он может гораздо эффективнее использовать свои интернет ресурсы. Такая готовность означает и умение мыслить творчески, и знание потенциала новых технологий, и умение использовать их с максимальной эффективностью. Очень часто я наблюдаю, как другие предприятия тратят огромные деньги только для поддержки и обслуживания своих устаревших технологий, моя же компания поддерживает цифровые процессы, востребованные на рынке. Я считаю, что сохранение старых технологий также препятствует развитию предприятия в целом. На обслуживание старых технологий тратится множество ценных ресурсов, которые можно было бы потратить на технологии, более простые в использовании, повышающие качество обслуживания заказчиков и ускоряющие анализ данных. Облачные решения, средства обеспечения безопасности, технологии и внедрение интернета и других цифровых вещей, таких как технологии мобильного доступа и решения инфраструктуры все это уже внедрено в моей компании. Мы идем в ногу со временем. Постоянно изучаем и внедряем.

Руслан Гадельянов, реставрация брендовых изделий из кожи:

Мы расписали стратегию развития на 2019 год – основная задача систематизация бизнес-процессов. Мы понимаем, что развитие без IT-инфраструктуры не возможно. Мы живем в удивительное время, посмотрите на «Тинькофф Банк», «Озон», «Додо Пицца», «Авито» – яркие примеры, которые сделали IT главным источником развития.

Динара Гладких, проект здорового образа жизни Mukinet:

Активно продвигаем продукт через соц. сети, сайт и прочими интернет ресурсами.

Михаил Проценко, генеральный директор компании ООО «Себек»:

Это одна из моих любимых тем для обсуждения. Почему я так её люблю, потому что в здравой памяти нашего народа было заложено так: хорошо учись, найди хорошую работу, получай достойную пенсию. Сейчас совершенно не так. За свою жизнь человек может легко поменять 3-4-5 направлений, при этом успев в достаточной степени добиться экспертности в каждой. Почему так, потому что сегодня мы все что-то продаём: товары, услуги, своё время. Наш потребитель готов нам заплатить за наше время, путем мгновенной обратной связи, т.е. понятным и качественным продуктом или получить услугу, которая полностью удовлетворит его потребности. Сегодня уже недостаточно просто купить товар и положить его на полку с целью перепродажи или просто произвести качественный продукт. Нужно потратить инвестиции на красивую упаковку, на маркетинг, на отдел продаж, на рекламу, на донесение смыслов до клиентов и закрытие болей, которые будут приниматься при покупке. И это лишь малая часть тех изменений, которые происходят уже сейчас. Главное это оцифровать существующие процессы в собственной компании и уметь влиять на эти показатели.

- Нужны ли бизнесу конкурсы?

Основатель сети ресторанов «Рецептор» Надежда Пак:

Обязательно. В здоровой конкуренции рождается лучший продукт, лучшие решения, мозг думает.

Николай Кузяков, один из основателей группы компаний «Ванюшкины сладости»:

Обязательно. Для нетворкинга, для популяризации, для развития.

Эльза Михайлова, ООО «ИРЦ «Апрель» (Ижевск):

Да, конкурсы нужны, так как любой человек, любая организация хочет быть оцененной по достоинству. Конкурсы для бизнеса – одна из таких возможностей. Плюс – это повышение лояльности в обществе.

Елена Емельянова, проект «Жилищный trade-in»:

Я считаю, что конкурсы бизнесу нужны, потому что, прежде всего, это получение опыта. А опыт других компаний и свой собственный - это самое ценное, что есть у нас. Посмотреть предпринимательские идеи других участников, изучить их подходы к развитию их бизнеса, получить новые связи, навыки и знакомства, а также рассказать миру о том, чем ты занимаешься поделиться своими знаниями. Конкурсы помогают улучшить, то, что ты уже имеешь, делаю нас сильнее, грамотней. Показывают наш вектор развития.

Руслан Гадельянов, реставрация брендовых изделий из кожи:

Самые хорошие клиенты – лояльные клиенты. Конкурсы – один из этапов в переход в лояльные клиенты. Своего рода воронка продаж, где клиенты узнают о нас, пользуются услугой со скидкой, переходят в статус постоянных клиентов, далее – в лояльные клиенты.

Динара Гладких, проект здорового образа жизни Mukinet:

Да.

Михаил Проценко, генеральный директор компании ООО «Себек»:

Вы знаете – Да. Собственно, поэтому и я участвую. Я как мужчина и действующий спортсмен – люблю вызов, люблю соревнования. Когда есть много других претендентов, которые, зачастую сильнее тебя, но ты пытаешь доказать, что сегодня лучше это именно ты. Главное - это качество судейства. Если оно честное и беспристрастное – людей будет участвовать больше, а награда будет цениться выше – как Олимпийское золото!

- Что побудило Вас принять участие в премии «Немалый бизнес»?

Основатель сети ресторанов «Рецептор» Надежда Пак:

Желание, чтобы о нашем проекте узнало как можно большее количество людей. Показать на нашем примере, что все возможно.

Николай Кузяков, один из основателей группы компаний «Ванюшкины сладости»:

Развитие, потенциальное знакомства, маркетинг.

Эльза Михайлова, ООО «ИРЦ «Апрель» (Ижевск):

Мне кажется, то, чем я занимаюсь, является значимым для нашего региона, для нашей страны. Мне хочется, чтобы моя организация развивалась, о ней узнавало всё большее количество людей. Победа на Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России» 2018 в специальной номинации «Лучший женский проект» уже является своего рода косвенным подтверждением того, что то, чем мы занимаемся – важно и значимо. Но я не хочу останавливаться на достигнутом. Поэтому решила поучаствовать в премии «Немалый бизнес».

Елена Емельянова, проект «Жилищный trade-in»:

Меня побудило на участие в этом конкурсе достижение своей мечты. Для меня участие в премии это «Борьба со своими собственными страхами». Для кого – то рассказать о себе проще простого, для кого-то показать, как работает твой бизнес проще простого, а для меня эта новая ступень моего внутреннего развития. Преодолевая свои страхи, мы движемся со скоростью ветра в сторону своей мечты. А мечты обязательно должны сбываться! Я иду на эту премию, чтобы рассказать миру о себе, о своем бизнесе, о своей миссии, и исполнить свою мечту.

Руслан Гадельянов, реставрация брендовых изделий из кожи:

Наша команда за развитие. Нам хочется заявить о себе, рассказать о наших услугах, познакомится с новыми людьми. Отличное начало нового года – участия в премии «Немалый бизнес»

Динара Гладких, проект здорового образа жизни Mukinet:

Желание популяризировать здоровый образ жизни, по средствам продвижения своей продукции.

Михаил Проценко, генеральный директор компании ООО «Себек»:

Моя любовь к предпринимательству. Я люблю и уважаю «БМ», «Лайк Центр», «Синергию» – я знаю всех основателей уже ни один год. Я сам проходил их тренинги. Собственно, на их тренингах я и стал предпринимателем. Поэтому проработав достаточно долго в найме, я понял, что готов взять на себя ответственность и обязательства. Конкурс достаточно серьезный, претендентов на пьедестал очень много и мне очень хочется, чтобы наша компания по промышленной водоочистке и водоподготовке заняла достойное место. Пусть даже если сегодня мы не победим, то это и станет целью. Мы увидим свои ошибки, сделаем определенные выводы. В целом задача простая – хочется, чтобы предпринимателей в нашей стране стало больше. Хочется, чтобы о них больше говорили на улице.

- Чего Вы ожидаете для своего бизнеса в наступившем году?

Основатель сети ресторанов «Рецептор» Надежда Пак:

Роста, развития, прорыва!

Николай Кузяков, один из основателей группы компаний «Ванюшкины сладости»:

Цели поставленные большие. В прошлом году мы вошли в топ 50 кондитерских фабрик, в этом году планируем войти в топ-30. Мы постоянно растем и развиваемся. Открываем новые рынки и разрабатываем новые продукты. В 2019 году планируем инвестировать в бизнес более 2 млн евро, построить 5000 кв. метров производственных площадей и запустить птицефабрику.

Эльза Михайлова, ООО «ИРЦ «Апрель» (Ижевск):

Я ожидаю роста своего бизнеса в 2019 году. За 2018 год были отработаны процессы, получен опыт, закуплено оборудование. В 2019 году мы, пользуясь предыдущими наработками, будем развивать наш центр, расширяя возможность прохождения реабилитации большим количеством людей.

Елена Емельянова, проект «Жилищный trade-in»:

Конечно же, расширения границ нашего бизнеса - масштабирования. Об этом мечтает любой малый бизнес. Реализацию новых проектов, достижения новых вершин. Роста и развития. Хочу, чтобы в моей компании было трудоустроено более 500 человек.

Руслан Гадельянов, реставрация брендовых изделий из кожи:

По стратегии – вырасти в пять раз. Открыть 30 филиалов по России и СНГ.

Динара Гладких, проект здорового образа жизни Mukinet:

Положительной динамики развития. Масштабирование с помощью упакованного франчайзинг пакета.

Михаил Проценко, генеральный директор компании ООО «Себек»:

За три года мы выросли с нуля до международной компании по промышленной очистке воды. В этом году мы должны переделать полностью организационную структуру компании, создать новые рабочие места, увеличить товарооборот по средствам внутреннего производства и ввоза иностранных систем водоподготовки. Так же наш план удвоиться в этом году по обороту.

- Какие позитивные изменения Вы могли бы отметить в развитии МСП в России за последнее время?

Основатель сети ресторанов «Рецептор» Надежда Пак:

Это здорово, что люди не боятся и делают бизнес. Самое сложное - решить и сделать. Я наблюдаю рост предприятий малого бизнеса. И это весьма интересные проекты с потенциалом. Несмотря на конкуренцию, люди придумывают новые концепции и отстраиваются от конкурентов.

Николай Кузяков, один из основателей группы компаний «Ванюшкины сладости»:

Популяризация, субсидии на экспорт, покрытия затрат на торговые дома, льготы на сертификацию, дешевые кредиты, надзорные каникулы. Если бы всё это было 12 лет назад, когда мы начинали бизнес, таких же результатов мы добились бы за пять лет.

Эльза Михайлова, ООО «ИРЦ «Апрель» (Ижевск):

На мой взгляд, появилось больше открытости, больше смелости. Люди не боятся пробовать. Появилось больше поддержки со стороны кредитных организаций (как банковских, так и специализированных, созданных государством для поддержки МСП). Разработаны сервисы, позволяющие самостоятельно зарегистрироваться в качестве юридического лица. Созданы различные бизнес-навигаторы, бизнес-инкубаторы.

Елена Емельянова, проект «Жилищный trade-in»:

Стала доступна среда для общения, доступны такие серьезные мероприятия как «Российский Инвестиционный форум», «Экономический форум», различные мероприятия, нацеленные на развитие малого бизнеса, такие как «Трансформация», Программы «Ты - предприниматель». Наконец-то стерты границы между малым и средним бизнесом. Нам дают возможность учиться у лучших, быть рядом с лучшими на одной площадке, в одном городе, на одном мероприятии, тем самым мотивируют нас на рост и развитие.

Руслан Гадельянов, реставрация брендовых изделий из кожи:

Не следил за развитием МСП в России.

Динара Гладких, проект здорового образа жизни Mukinet:

Я не заметила таких.

Михаил Проценко, генеральный директор компании ООО «Себек»:

Создание партии для предпринимателей, в которую я, кстати, тоже вступил в своём регионе проживания. Так же это инновационное развитие страны, это конкурентоспособность, создание собственных производств внутри страны, стабильная занятость населения.

- Насколько доступны финансовые (преимущественно, кредитные) средства в России для малых и средних предпринимателей?

Основатель сети ресторанов «Рецептор» Надежда Пак:

На мой взгляд, было бы здорово, если бы ставки по кредитам для МСП были ниже. Так как для старта и даже для уже работающего бизнеса ставка в 15-18%% велика. Кроме того, кредит должен быть обеспечен. И вот с этим проблема. То есть ты под страх и риск закладываешь квартиру. А если есть дети? Мы брали кредит, и нам помогал Фонд кредитования малого и среднего бизнеса и фонд обеспечил нам половину суммы кредита. Это выход, но об этом мало кто знает из предпринимателей.

Николай Кузяков, один из основателей группы компаний «Ванюшкины сладости»:

В 2017-2018 году было много предложений по дуступным кредитам. В частности наша компания на данный момент закредитована под 5,5%. Мы считаем, что идет политика на смягчение условий получение кредитов.

Эльза Михайлова, ООО «ИРЦ «Апрель» (Ижевск):

Мне кажется, эта сфера развивается, и в принципе, вполне доступна при выполнении определенных условий.

Елена Емельянова, проект «Жилищный trade-in»:

На мой взгляд, финансовые средства доступны в основном среднему и крупному бизнесу. Если малому бизнесу еще доступны такие программы как лизинг, кредиты под залог «Иного» помещения или оборудования. Микро-бизнесу, на мой взгляд, достаточно тяжело и сложно в области кредитования и финансовой поддержки, так как им практически невозможно подтвердить свою платёжеспособность в рамках действующих требований кредиторов.

Руслан Гадельянов, реставрация брендовых изделий из кожи:

Не привлекали, не могу сказать.

Динара Гладких, проект здорового образа жизни Mukinet:

Доступны. Но высокие залоговые условия.

Михаил Проценко, генеральный директор компании ООО «Себек»:

Если честно, то проценты по кредиту зачастую очень высокие. Банки не хотят рисковать и хотят прикрываться теми, кто способен платить, поэтому приходится привлекать средства частных инвесторов или искать партнерство. В целом в банке очень сложно получить кредит под нужные цели, даже если у тебя положительная кредитная история и прозрачный бизнес план. В фондах предпринимательства, могут получить кредит, как правило, это конкретные узкие сегменты типа с/х и только на покупку техники или зерна. Поэтому мы уже не обращаемся, экономим своё время.

- Говорят, что кризис – это время возможностей. Как экономическая ситуация в стране и в мире сказывается на Вашем бизнесе и какие возможности для роста Вы нашли для себя?

Основатель сети ресторанов «Рецептор» Надежда Пак:

Я согласна с этим. Наступили непростые времена. Кризис заставляет нас думать, принимать решения. Мы после поездки в США приняли решение упрощения формата и масштабирования Рецептора.

Николай Кузяков, один из основателей группы компаний «Ванюшкины сладости»:

1.Дешевый рубль позволил нашей компании экспортировать в семь стран мира. 2. Потребитель сместился в более дешевый сегмент, что позволило нам быстро перестроить производство и открыть цеха по производству нестандартных мучных кондитерских изделий. Благодаря этому мы вошли в 80% федеральных сетей. 3. Глобализацию и «кризисную возможность», к сожалению, не все выдержали и много кондитерских фабрик и цехов закрылись, что позволило нам нарастить свои продажи.

Эльза Михайлова, ООО «ИРЦ «Апрель» (Ижевск):

Мне кажется, что сейчас довольно-таки стабильное время для развития, то есть время, когда следует набирать обороты, идти вперед. Кризисы, они были, есть и будут. Это некая проверка на прочность. Поэтому не думаю, что стоит как-то особенно акцентировать на них внимание. Надо просто работать.

Елена Емельянова, проект «Жилищный trade-in»:

Согласна, любой кризис - это время возможностей, будь то кризис отношений, экономики, бизнеса. Любые изменения ведут к своим результатам. И либо вы принимаете ситуацию и делайте выводы, а затем корректируйте свои дальнейшие действия, либо вы тонете в своем собственном надуманном кризисе. Ведь все кризисы только в нашей голове. К сожалению, они иногда приводят к плачевным последствиям, и дело тут совсем не в экономике страны. Это конечно мое личное мнение. Ну а если говорить о тех возможностях, которые нам дает наша среда обитания на сегодняшний день, это великолепное «непаханое поле» для хорошего роста и развития. Открыты горизонты все границы для преобразования и роста бизнеса как микро так малого и среднего, все мечтают быть мастодонтами в купном бизнесе. Россия прекрасная страна возможностей.

Руслан Гадельянов, реставрация брендовых изделий из кожи:

Мы работаем в премиум-сегменте. Эта те клиенты, которым кризис не мешает жить.

Динара Гладких, проект здорового образа жизни Mukinet:

Популяризация ЗОЖ, способствует развитию такого бизнеса как MUKINET. Негативно влияет усиление налогового давления на бизнес. В целом снижение общего уровня жизни населения.

Михаил Проценко, генеральный директор компании ООО «Себек»:

Действительно есть компании, которые активно развиваются в кризис. Мы компания, которая сохраняет тенденцию роста не зависимо от внешних факторов. Конечно нам, как и всем гражданам, порой, непонятны поднятия цен на топливо, в связи с которым автоматически увеличиваются расходы на логистику, но есть и положительные моменты – кризис – это открытие других зарубежных и внутренних рынков экспорта и импорта наших товаров. Попав под санкции, одна из лидирующих компаний на нашем рынке больше не может поставлять в РФ свои товары, её место просто займет другая, надеюсь, что часть этого сегмента сможем на себя переключить и мы в этой отрасли. Предприниматель ищет всегда возможности, а не причины страдания. Но хочется, чтобы у нашего народа была гораздо больше уверенность в завтрашнем дне. Потому что наш народ это и есть наши клиенты и потребители, мы все покупает что-то друг у друга. А когда народ находится в режиме счастья, эмоций, уверенности в завтрашнем дне – экономика нашей страны будет только расти.

«Русская планета» благодарит участников за ответы на вопросы!

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