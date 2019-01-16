Деловые лидеры РФ поддержали премию «Немалый бизнес»

В Москве 6 февраля 2019 года состоится вручение премии «Немалый бизнес», которая будет распределена между победителями в шести номинациях: «Молодой предприниматель», «Инновационный бизнес», «Социально-ориентированный бизнес», «Реальный продукт», «Квантовый рост» и «Гран-При».

Цель мероприятия – показать стране ее предпринимателей и популяризировать образ предпринимателя среди граждан РФ.

Четыре крупных деловых компании России дали свои ответы, почему и зачем они поддерживают проект «Немалый бизнес», и какие выгоды они стараются получить сами.

- Кто Вы? Чем занимается Ваша компания?

Андрей Ванин, «Деловая среда»:

«Наша «Платформа знаний» и сервисов для бизнеса «Деловая среда» - все, что нужно для вашего бизнеса, - в одном месте. База знаний охватывает все необходимые темы предпринимательского цикла от старта до ликвидации компании. Платформа агрегирует лучшие практики от вузов, образовательных онлайн и офлайн площадок, частных консультантов и тренеров.

Маркетплейс объединяет разработчиков и поставщиков полезных и нужных услуг и решений для малого и среднего бизнеса. Два основных компонента Платформы – это база знаний и раздел с сервисами и услугами для бизнеса».

Директор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов:

«Школа в основном занимается популяризацией и развитием бизнес-образования. Все самые крупные обучающие мероприятия в сфере предпринимательства в России, это результат нашей работы. Если перейти на язык цифр, то могу сказать, что в год мы проводим более 30 крупных форумов. Например, за прошлый год наше обучение прошло 170 000 человек. В целом за 30 лет существования мы выпустили 47 000 учеников. У нас в арсенале более 500 программ по предпринимательству, тренинги, форумы, авторские обучающие программы с участием крупных международных спикеров из сферы бизнеса в разных областях. На базе нашей школы обучающиеся имеют возможность проходить программы MBA и не только в Москве, но и в филиалах в Нью-Йорке, Лондоне, Дубае.

В общем, «Синергия» как бренд уже давно стал знаком качества в сфере образования. И мы не стоим на месте, развиваемся, недавно запустили региональную франшизу, так что уже совсем скоро откроется множество филиалов и в других городах России».

Павел Курьянов, предприниматель и продюсер «Black Star»:

«В 2006 году мы вместе с двумя партнерами основали музыкальный лейбл «Black Star». За десять лет из маленькой компании единомышленников бизнес вырос в российский мэйджор-лейбл, став лидером на отечественном рынке по соотношению количества состоявшихся хитов к выпускаемым песням и по охвату аудитории стран СНГ».

Михаил Дашкиев, сооснователь «Бизнес Молодости»:

«Наша компания занимается бизнес образованием. На рынке мы существуем уже 8 лет. За это время выпустили полмиллиона человек, которых мы обучили вживую, которые являются предпринимателями всех областей, отраслей, городов, возрастов и бизнес-ситуаций».

- Почему решили поддержать данную премию?

Андрей Ванин, «Деловая среда»:

«Создание и поддержка премии - абсолютно закономерный шаг в формировании нового качества бизнес-среды, а также новой культуры и психологии ведения предпринимательской деятельности. Объединение молодых бизнес-лидеров – это новая веха нашей страны. Объединение компаний, каждая из которых работает напрямую с малым и средним бизнесом для выявления и поддержки лучших из лучших – это явление уникальное по своей сути и произошедшее впервые в России».

Павел Курьянов, предприниматель и продюсер «Black Star»:

«Это моя гражданская позиция, как предпринимателя. Я считаю, что чем больше людей в нашей стране будут заниматься бизнесом, тем устойчивее будет российская экономика от различного рода потрясений».

Директор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов:

«Премия стала воплощением идеи, которую предложил уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей Борис Титов. Смысл в том, чтобы объединить силы представителей бизнеса для развития предпринимательства в стране. Вообще идея о том, что надо не конкурировать, а создавать эффективно работающие коллаборации достаточно нова. И наша школа, конечно же, не могла остаться в стороне от подобного решения. Мы за инновационные подходы. Необходимо создавать максимально выгодные условия для того, чтобы обучать, поддерживать и развивать малый бизнес в нашей стране.

Премия «Немалый бизнес» это отличное решение для того, чтобы стимулировать предпринимателей со всей России вовлечься в процесс и показать себя с лучшей стороны. Именно для этого был создан подобный проект, и мы долго думали с партнерами-организаторами премии как разработать наиболее оптимальный механизм проведения конкурса. Основная задача сделать так, чтобы была возможность охватить как можно большее количество людей и дать им возможность проявить себя по максимуму. Поэтому мы решили сделать разделение на 5 номинаций: «Стремительный рост», «Ранний успех», «Инновационный прорыв», «Добрый бизнес», «Реальный продукт» и главный приз Гран-при.

И, конечно же, мы позаботились о том, чтобы заинтересовать их, создать достойную мотивацию для участников. Самое главное, на мой взгляд, это возможность получить полноценную поддержку и наставничество от учредителей премии. Это же уникальная возможность для развивающихся компаний, научиться новому и перенять опыт от гуру бизнеса».

Михаил Дашкиев, сооснователь «Бизнес Молодости»:

«Мы решили поддержать данную Премию потому, что мы непосредственно влияли и влияем на предпринимательство в России и хотим, чтобы образ российского предпринимателя и предпринимательства был правильный. Чтобы востребованной и популярной ролевой моделью в обществе был бы предприниматель думающий, развивающийся, постоянно обучающийся всему новому, превосходящий себя.

Образ предпринимателя на сегодняшней момент в России до сих пор искажён. Мы хотим выстроить корректный образ предпринимателя. Благо, что в России сегодня подобных реально достойных примеров, о которых никто не знает».

- Какой вклад помимо данной премии вы делаете для поддержки МСП в России?

Андрей Ванин, «Деловая среда»:

«Как я уже говорил, наша миссия - это поддержка предпринимательства в стране. В России каждый месяц регистрируется около 100 тысяч ООО и ИП. Наша задача — увеличить эти цифры и создать среду обитания для предпринимателя, где он сможет найти все, что нужно».

Павел Курьянов, предприниматель и продюсер «Black Star»:

«Самый первый и самый главный вклад, как я считаю, сделали мы с партнерами в 2006 году, основав музыкальный̆ лейбл Black Star. За десять лет мы смогли доказать, что в России с нуля можно построить бизнес в казалось бы самом непростом с точки зрения конкуренции с западным продуктом направлении – в шоу бизнесе.

А сегодня мы уже показываем успешный пример в направлениях: быстрое питание, услуги красоты, одежда, а также развиваем многие другие проекты.

Достаточно часто я занимаюсь просветительской деятельностью и делюсь своим предпринимательским опытом в различных форматах. Иногда – это участие в меди-проектах, например совсем недавно команда из «Деловой среды» снимала у нас проект «Стажеры», очень интересный получился выпуск, советую посмотреть, он уже есть на YouTube. Иногда – это участие в знаковых бизнес-форумах, например самом крупном форуме бизнес тренеров России «Герои Российского бизнеса.

Сейчас у меня появилась возможность вместе с другими уважаемыми партнерами деятельно подключиться к организации одного из самых интересных на мой взгляд предпринимательских конкурсов в современной России - национальной премии «Немалый бизнес». Интересных прежде всего по двум причинам:

Во-первых, состав организаторов конкурса («Деловая среда», «Синергия», «Лайк», «Бизнес Молодость», Experum, Black Star) позволяет предположить, что охват аудитории у премии будет грандиозный. Во-вторых, уже на старте Премия организуется при поддержке Максима Орешкина - Министра экономического развития РФ и Бориса Титова - уполномоченного по правам предпринимателей при Президенте РФ».

Директор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов:

«Вся наша работа в образовательном плане направлена на поддержку МСП в России и создание новой элиты российского бизнеса. То есть это новая формация предпринимателей, которые постоянно развиваются и обучаются. Спрос на бизнес-образование сейчас очень актуален, потому что люди понимают, что необходимо учиться в этом направлении. Малый и средний бизнес – это огромная прослойка российской экономики и от того насколько грамотно ее представители будут осуществлять свою деятельность, насколько они будут мобильны и смогут ориентироваться в потоке мировых трендов зависит очень многое.

Мы имеем возможность обучать, используя как российский опыт, так и знания, привнесенные благодаря выступлениям спикеров со всего мира, которых мы единственные в России привозим на наши бизнес-форумы. Такой формат обучения позволяет активным участникам наших образовательных программ не просто вариться в собственной среде, но и перенимать зарубежный опыт и выходить на иностранные рынки».

Михаил Дашкиев, сооснователь «Бизнес Молодости»:

«Помимо данной Премии мы создали десятки тысяч предпринимателей, и каждый поток нашей основной программы мы генерируем 2 миллиарда дополнительно личного дохода участников. Это, соответственно новые налоговые отчисления, новые созданные рабочие места и новые юридические лица».

- Какие перспективы у МСП в России?

Андрей Ванин, «Деловая среда»:

«На мой взгляд, стоит в целом связать МСП с очень важной ролью в развитии будущего страны с учетом развития технологий, появления новых ниш, по сути, предприниматель будет формировать повестку будущего, видеть и предлагать, не просто купи-продай, а полноценно участвовать в движении вперед, в тесном взаимодействии бизнеса и общества. И в этом смысле перспективы огромные, потому что сегодня страна и мир стоят перед целой чередой вызовов, которые надо решать совместно. А это новые возможности, отличные от возможностей индустриального общества».

Павел Курьянов, предприниматель и продюсер «Black Star»:

«Перспективы у малого и среднего бизнеса в России ровно такие, какие мы все сможем обеспечить: государство своей политикой в отношении бизнеса; чиновники выполнением своих обязанностей; предприниматели своим трудом по выстраиванию бизнеса; специалисты своими компетенциями; журналисты своим вниманием к позитивной бизнес-повестке.

Перспективы бизнеса в России зависят только от нас всех. Если каждый на своем месте будет иметь позитивное целеполагание и действовать соответствующим образом, то все должно быть хорошо».

Директор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов:

«Прежде всего, прогнозируя развитие событий, нужно опираться на существующую ситуацию в стране. Наша экономика диктует свои условия, 2018 был не прост, в связи с этим государство старается поддерживать малый и средний бизнес за счет систем грантов, льготного кредитования, материальной помощи и так далее.

Начиная с 2019 года, предпринимателей ждет много значительных изменений. Из самого важного назову освобождение от платы госпошлины и возможность предпринимателям перейти в статус само занятых».

Михаил Дашкиев, сооснователь «Бизнес Молодости»:

«У малого и среднего предпринимательства в России я вижу очень большие перспективы потому, что предпринимательская среда формируется очень правильным образом. Я думаю, что мы в начале нового очень правильного тренда, и это лишь начало этого тренда, поэтому реальные изменения и результаты процессов, которые происходят в малом и среднем предпринимательстве в России сейчас, будут видны лет через 10. Это будут по-настоящему впечатляющие результаты.

Уже сейчас по степени технологичности, внедрению всех новых технологий мы опережаем сегмент малого предпринимательства в Европе и даже в США.

У малого и среднего предпринимательства я вижу вполне хорошие перспективы в России, чему способствуют процессы, которые сложились внутри самого предпринимательства.

Организаторы Премии - это те драйверы, которые сегодня двигают предпринимательство в России. Мы не дожидались какого-то указа сверху. Мы просто объединили свои усилия, которые и так уже делают многое для предпринимательства. Перспективы предпринимательства я связываю, прежде всего, с теми силами, которые возникают внутри самого предпринимательства».

- Какие задачи стоят у МСП в масштабах государства/мира?

Андрей Ванин, «Деловая среда»:

«На мой взгляд, стоит в целом связать МСП с очень важной ролью в развитии будущего страны с учетом развития технологий, появления новых ниш, по сути, предприниматель будет формировать повестку будущего, видеть и предлагать, не просто купи-продай, а полноценно участвовать в движении вперед, в тесном взаимодействии бизнеса и общества. И в этом смысле перспективы огромные, потому что сегодня страна и мир стоят перед целой чередой вызовов, которые надо решать совместно. А это новые возможности, отличные от возможностей индустриального общества».

Павел Курьянов, предприниматель и продюсер «Black Star»:

«Задачи все известны: налоговые поступления; рабочие места; ускорение экономического роста; увеличение доли в ВВП».

Директор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов:

«Я вижу большие перспективы у любого бизнеса, связанного с производством и продажей эко продукции. Если раньше понятия экология и бизнес были несовместимы, то теперь все как раз наоборот, в этой нише заложен очень большой потенциал, который будет реализовываться уже в ближайшем будущем.

Помимо этого, сейчас очень актуален переход на новую форму взаимоотношений между производителем и потребителем. Уже сегодня многие переходят на арендные отношения оборудования, продуктов и услуг. Я говорю о лизинге, каршеринге, аутсорсе. Это набирает силу и на это, безусловно, стоит обратить внимание.

Ну и по-прежнему идет глобальная цифровизация. Практически все сферы жизни подчинены этому. Поэтому я советую представителям малого и среднего бизнеса, во-первых, использовать новые возможности автоматизации для упрощения бизнес-процессов, а во-вторых задумываться над созданием цифровых продуктов в сегменте собственного бизнеса.

Также следуя общемировым тенденциям, я рекомендую предпринимателям не забывать о возрастающем влиянии криптовалюты. Сейчас уже многие международные компании принимают оплату в криптовалюте, соответственно и малый бизнес стремится улавливать подобные веяния в общемировой экономике.

Это как раз пересекается с вопросом о том, какой вклад мы вносим в развитие малого и среднего бизнеса. МСП - это базис экономики, от их деятельности зависит очень многое - формирование рынка товаров и услуг, развитие технического прогресса, создание новых рабочих мест. За последние годы рост доли малого и среднего бизнеса в ВВП значительно возрос и это международная тенденция. Основное преимущество МСП в его гибкости и мобильности, поэтому именно малые предприятия способны создавать новые отраслевые продукты и услуги в рамках нестабильной экономики. И здесь для успешного развития этого сегмента экономики необходимы в первую очередь адекватное нормативное регулирование со стороны государства и во-вторых наличие хорошо развитой системы бизнес-образования, чем мы собственно и занимаемся».

Михаил Дашкиев, сооснователь «Бизнес Молодости»:

«У малого и среднего предпринимательства в масштабах государства и мира стоят следующие задачи: во-первых, освоить устойчивое развитие, а не развитие на личной харизме и силе собственников; научиться выстраивать менеджмент; научиться автоматизироваться; создать экосистему акселераторов, которые бы системно двигали бы предпринимателей по ступеням из самозанятых в микро, из микро- в малых, из малого в средние, из среднего в крупные.

Эта экосистема совершенно точно будет создана за 10-15 лет. И это будет способствовать также развитию экспортного направления потому, что компании, дозревшие до определенной стадии, рано или поздно будут выходить за рубеж. Если сегодня мы знаем единицы таких компаний, которые работают на международном рынке, то я уверен, что при развитии текущих тенденций в скором времени будут уже сотни таких компаний».

- Нужны ли МСП в России сообщества/клубы на платной/бесплатной основе?

Павел Курьянов, предприниматель и продюсер «Black Star»:

Малому и среднему бизнесу нужны: клиенты; партнеры; таланты и компетенции; ресурсы; отсутствие любого давления за исключением конкуренции. Если в клубе можно что-то из этого списка найти, то он нужен, если нет или это стоит дороже, чем можно найти вне клуба, то однозначно не нужны такие организации.

Директор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов:

«Безусловно, нужны, потому что членам бизнес-сообщества просто необходимо общаться, образовываться и подчерпывать идеи друг от друга. Только в результате объединений и сотрудничества могут рождаться сильные проекты. Премия «Немалый бизнес» как раз про это. То есть так, мы даем возможность предпринимателям осуществлять качественный обмен, говорить о себе и узнавать о других. Это в первую очередь возможность для адекватной оценки собственных сил и потенциала, понимание ориентиров, куда можно расти и в какую сторону двигаться. Особенно это важно для малого бизнеса, который постоянно находится в поисках приоритетных направлений развития».

Михаил Дашкиев, сооснователь «Бизнес Молодости»:

«Я считаю, что чем больше клубов на платной или бесплатной основе будет в стране, тем быстрее будет развиваться предпринимательство. Если мы возьмем опыт любых продвинутых стран, то мы увидим, что клубные системы, объединения, сообщества создают в итоге реальную живую экосистему, где происходит общение, где развиваются предприниматели. Поэтому чем больше таких клубов будет, тем быстрее будет развиваться предпринимательство».

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