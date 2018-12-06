«Русская планета» следит за судьбой предпринимателей РФ

Медиа-издание «Русская планета» расскажет обо всех события и перипетиях премии для российских предпринимателей «Немалый бизнес-2019», награждение которой состоится 6 февраля.

В Москве 6 декабря прошла пресс-конференция уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титова, который заявил, что в стране растет новая социальная группа людей именно в сфере предпринимателей.

Он добавил, что его проект направлен на популяризацию предпринимательства в России, а в будущем премию «Немалый бизнес» сделать главной предпринимательской премией в РФ.

Борис Титов заметил, что в России бизнес чаще всего делается «вопреки» всем современным реалия государства, и это уже настоящий героизм со стороны молодых предпринимателей.

«Очень хочу, чтобы чиновники увидели, что в регионах малые предприниматели развиваются, несмотря на проблемы. Премия на то и направлена, чтобы не только люди увидели и почувствовали возможности для себя, но и государство поддержало это движение», - подчеркнул он.

Ректор Школы Бизнеса «Синергия» Григорий Аветов:

«У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит «Золотой год». Это означает, что они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста».

Он добавил:

«Мы решили, что бизнесу нужно давать не деньги, а инструменты для продвижения. Поэтому ценные призы занимают в комплекте лишь малую часть. Более заметные бонусы - резидентство компании-победителя в ближайшей к нему особой экономической зоне и привилегии от крупных банков - партнеров премии».

Генеральный директор «Experum» Евгений Ларионов:

«Я очень надеюсь, что те возможности и шансы, которые предприниматели получат благодаря премии, послужат мощным толчком к развитию бизнеса в России».

Основатель ГК «Лайк» Аяз Шабутдинов:

«Это проект, цель которого развенчать главный миф о предпринимателе как о человеке, который хочет лишь наживы. Предприниматель своими действиями, продуктом меняет мир к лучшему. Это образ жизни, призвание, и это стремление нужно поощрять».

Андрей Ванин, генеральный директор АО «Деловая среда»:

«К созданию премии нас и партнеров подтолкнуло понимание того, что в России бизнес делается за семью замками, и на виду оказываются лишь единицы. Поэтому мы объединились, чтобы показать стране ее предпринимателей. Надеемся, это подвигнет тех, кто в бизнесе - не останавливаться на достигнутом, а тех, кто еще нет — отбросить сомнения и взяться за дело!».

В Москве 6 февраля 2019 года премия будет распределена между победителя в шести номинациях: «Молодой предприниматель», «Инновационный бизнес», «Социально-ориентированный бизнес», «Реальный продукт», «Квантовый рост» и «Гран-При».

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