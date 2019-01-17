Минэкономразвития поддержало проект «Немалый бизнес»

В Москве 6 февраля 2019 года состоится вручение премии «Немалый бизнес», которая будет распределена между победителями в шести номинациях: «Добрый бизнес», «Инновационный прорыв», «Ранний успех», «Реальный продукт», «Стремительный рост» и «Гран-При».

Цель мероприятия – обратить внимание общественности на необходимость создания максимально выгодных условий для развития малого и среднего предпринимательства в стране. Выявление и поддержка лучших из среды предпринимателей. Популяризация образа предпринимателя России.

Среди деловых кругов, поддержавших проект (уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, Бизнес школа «Бизнес Молодость», АО «Деловая среда», Школа бизнеса «Синергия» и ГК Black Star, компания Experum, ГК «Лайк»), выступило и Министерство экономического развития Российской Федерации. Оно также ответило на некоторые вопросы «Русской планеты», ставшей информационным партнером проекта «Немалый бизнес».

- Кто Вы? Чем занимается Ваша компания?

«Министерство экономического развития Российской Федерации. Ведомство осуществляет выработку и реализацию экономической политики Правительства РФ по ряду направлений. В их числе, поддержка малого и среднего предпринимательства, улучшение бизнес-среды, привлечение и сопровождение инвестиций, государственные и муниципальные услуги, повышение производительности труда, развитие экономики регионов».

- Почему решили поддержать данную премию?

«Минэкономразвития уделяет большое значение вопросу популяризации предпринимательства в обществе, а инициативу по учреждению Премии можно назвать своеобразным информационным стартом всего национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это возможность показать реальные истории успеха российских предпринимателей и перспективы, которые открывает бизнес перед людьми.

Сегодня большое количество проведенных опросов говорят о том, что в обществе до сих пор бытует стереотип о предпринимателях, как нечестных, недобросовестных людях. Мы считаем, что одна из главных задач, стоящих перед ведомством, сломать устоявшееся мнение и показать другую сторону ведения своего дела.

И здесь важно действовать сообща! Только совместные усилия приведут к достижению серьезных результатов по развитию малого и среднего бизнеса».

- Какой вклад помимо данной премии вы осуществляете для поддержки МСП в России?

«На федеральном уровне за последние годы предпринято несколько дополняющих друг друга системных шагов, направленных на кардинальное улучшение условий ведения бизнеса. Совместно с бизнес-объединениями совершенствуются специальные налоговые режимы и контрольно-надзорная деятельность, упрощаются процедуры регистрации и формы отчетности, с помощью государственной поддержки упрощается доступ предпринимателей к финансовым, образовательным, информационным ресурсам, к закупкам и гарантиям по обязательствам. Однако впереди еще много работы.

Сегодня средняя продолжительность жизни предприятий – 5 лет, мы видим в своей задаче увеличить ее продолжительность на 6-7 лет. Чем дольше «живет» предприниматель, тем больше у него шансов вырасти и перейти в следующую категория бизнеса.

Вклад МСП в ВВП оценивается сегодня в 21%, вовлеченных в этот сектор экономики – 19,2 млн человек. Самые популярные сферы для предпринимателей – это услуги и продажи. Минэкономразвития сформировал целый пласт мер поддержки для малых и средних предприятий: это программа льготного кредитования, микрозаймы, программа поддержки экспорта, гарантийные фонды, программы обучения. А в 2018 году по всей стране заработали центры «Мой бизнес», которые оказывают все меры поддержки для бизнеса в режиме одного окна.

У всех этих мер есть лишь один недостаток – недостаточная освещенность. Про свои возможности знают не все предприниматели. Минэкономразвития РФ считает, что необходимо адресно рассказывать предпринимателям о тех мерах поддержки, которые им доступны, в том числе использовать в качестве «проводников» такой информации компании-лидеры бизнес-образования в России».

- Какие перспективы у МСП в России?

«Впервые малый и средний бизнес объявлен национальной целью. Президент Российской Федерации Указом поставил перед нами на ближайшие 6 лет довольно амбициозные цели:

- увеличить численность занятых в сфере МСП до 25 млн., включая индивидуальных предпринимателей;

- увеличить долю экспортёров – субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей - в общем объёме несырьевого экспорта до 10%;

- увеличить долю МСП в ВВП страны до 32,5%.

Для выполнения этих целей с 2019 года мы переходим на качественно иной уровень работы в рамках национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В работу оказались вовлеченными все министерства, службы и организации, которые соприкасаются с малыми и средними компаниями как на федеральном, так и на региональном уровне.

Также в проекте мы выделили несколько приоритетных ниш, важных для жизни граждан – социальное предпринимательство, экология, городская среда и спорт. На них будет делаться акцент во всех направлениях поддержки: финансовой и нефинансовой».

- Какие направления для бизнеса в ближайший год и 5 лет будут самые перспективные?

«Конечно, сейчас в лидерах сферы продажи и оказания услуг – они много лет не сходят с лидирующих позиций. В последнее время очень активно развивается ИТ-сфера, так что в ближайшие годы будет популярно интернет-предпринимательство. И безусловно те сферы, которые влияют на комфорт жизни граждан.

Каждому должен быть доступен спорт: спортивные клубы, массовые спортивные мероприятия, одежда, специальное питание и так далее, а также интересный досуг: развлекательные мероприятия, кафе, в парках, антикафе с настольными играми, игровые пространства для детей. И конечно, здоровое питание, экологически чистые продукты – а это небольшие семейные фермы, магазины с фермерскими товарами».

Далее в рубрике