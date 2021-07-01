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Экономика
Евросоюз должен доплачивать Беларуси за воздух
1 июля, 2021 16:43
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Pixabay
Европейский союз должен платить Беларуси за загрязнение воздуха и его очистку белорусскими лесами. Такое заявление сделал президент Российской академии наук Александр Сергеев.
На пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России Сергеев заявил, что Евросоюз должен выплачивать компенсацию Минску за загрязнение воздуха. Также можно получать деньги за очистку воздуха белорусскими лесами.
Однако ученый признался, что его идею еще нужно научно аргументировать.
Эксперты считают, что Беларусь за счет торговли климатическими квотами в рамках Киотского протокола могла бы получать до 1 млрд долларов в год, сообщает «Белта».
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