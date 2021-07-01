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Политика
Александр Лукашенко назвал самый грандиозный российско-белорусский проект последних десятилетий
1 июля, 2021 13:02
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President of Russia/via Globallookpress.com
Строительство в Беларуси атомной электростанции стало самым грандиозным и успешным белорусско-российским проектом последних десятилетий.
Такое заявление, «с особой гордостью», сделал президент республики Александр Лукашенко, выступая на пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России.
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Он сообщил, что введен в промышленную эксплуатацию первый блок Белорусской АЭС. В следующем году заработает второй. Лукашенко сказал, что этот «самый грандиозный» проект лишний раз подтверждает, что белорусско-российские связи нужно расширять по всем направлениям, пишет «Белта».
Александр Лукашенко «пожаловался» на санкции. Владимир Путин «подбодрил».
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