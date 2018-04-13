Князь Всеволод Ярославич – образованнейший человек XI века

«Измлада боголюбив, любил правду, был милостив к нищим, чтил епископов и священников, но особенно любил монахов, давал им все потребное; был также воздержан и за то любим отцом своим…», - такими характеристиками наделяет летописец Всеволода Ярославича, появившегося на свет в 1030 году.

Ярослав Мудрый, продолжая славную традицию, начатую отцом князем Владимиром, чья любовь к византийской принцессе Анне изменила языческое направление русской истории и ввела Русь в семью христианских народов Европы, женил Всеволода на дочери византийского императора Константина IX Мономаха.

Ярослав посадил сына на княжение в Переяславле Русском, а после смерти отца трое его сыновей Изяслав Киевский, Святослав Черниговский и Всеволод Переяславский образовали тройственный союз – триумвират Ярославичей. В этой системе государственного управления русскими землями, старшинство принадлежала киевскому Изяславу, отец завещал младшим братьям слушаться его как самого себя. Первое время отношения между правителями были дружественными, но в 1073 году триумвират распался, Святослав и Всеволод заподозрили Изяслава в сговоре с полоцким князям Всеславом, и изгнали брата. Вражда между Изяславом и Всеволодом прекратилась лишь со смертью Святослава, и братья объединились для отражения военных претензий других престолонаследников.

В одном из таких сражений, в битве на Нежатиной Ниве, Изяслав погиб, и Всеволод занял киевский престол. Победа в сражении, по словам академика Рыбакова, позволила Всеволоду Ярославичу, утвердить «свою власть над всей «Русской землей» в узком смысле слова: над Киевом, где княжил сам, над Черниговом, в который он послал своего сына Владимира, и над Переяславлем Русским, где он княжил уже несколько лет до вокняжения в Киеве». Всеволод стал первым киевским правителем, использовавшим титул «князь всея Руси».

Верным помощником Всеволода был сын Владимир Мономах, который, защищая рубежи Русской земли, иногда по несколько раз в году совершал походы на половцев.

Всеволод был одним из самых образованных людей своего времени, он владел пятью языками, в том числе греческим, шведским, английским и половецким. Являясь благочестивым христианином, большое внимание уделял вопросам храмостроительства, в Киеве возвел храм святого Михаила в Выдубицком монастыре, при нем был основан женский Андреевский монастырь, в который удалилась его дочь Анна. По княжеской инициативе в Месяцеслов Русской Церкви был внесен новый праздник – перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари (это события произошло в 1087 году).

В старости Всеволод перестал замечать нестроения, которые стали происходить в государстве. Пользуясь его немощью, молодые дружинники, которых он поставил на важные посты, стали злоупотреблять своим положением и притеснять обычных людей.

Скончался Всеволод Ярославич 13 апреля 1093 года на руках у своих сыновей Владимира и Ростислава, был похоронен в Софийском соборе.

О князе Всеволоде Ярославиче «Русской Планете» рассказывает историк, доктор исторических наук Владимир Кучкин, руководитель Центра по истории древней Руси, Институт российской истории РАН

Владимир Кучкин (ВК): Всеволод не был старшим сыном Ярослава Мудрого, поэтому не мог на многое рассчитывать. Первенство и киевский престол перешли старшему Изяславу, и он действовал так, как завещал отец. Всеволод, став киевским князем, не восстановил в полной мере власти, на такой территории, какой владел его отец, но, тем не менее, у Всеволода был Киев, где он княжил, затем, Чернигов, где сидел его сын Владимир Мономах, и Переяславль Южный, где сидел его сын от второго брака Ростислав. Это правление в трех центрах в какой-то степени повторяло территорию древнерусского государства. Во владения Всеволода и его сыновей не входили Владимиро-Волынское княжество, Галицкое княжество, Новгород. С этой точки зрения он не мог действовать в отношении всей Руси так, как действовал его отец Ярослав.

А Ярослав Мудрый сделал многое, скажем, еще при отце Владимире, он основал Ярославль – это «продвинутая» крепость на Волге, на юге он основал Воинь – это самая южная крепость на левом берегу Днепра, в составе Переяславльского княжества.

Роль Всеволода заключается в том, что он, прежде всего, укрепил положение южных земель, что касается северо-восточных земель, Владимир Мономах, конечно, владел Ростовской землей и основал там города, он основал Владимир на Клязьме. Это говорит о том, что интересы северо-восточной Руси Всеволод в составе своих владений хотел определенным образом соблюсти.

Всеволода называют великим князем, он велик не по своему титулу, т.к. во времена Всеволода такого титула не было, было так называемое почетное определение. Титул – это постоянное определение князя, и его потомство тоже определяется тем, что носит этот титул. Ничего подобного в отношении Всеволода сказать нельзя. Это почетное определение, но фактическое владение Киева делало его самым могущественным князем.

«Русская Планета» (РП): Т.е. титул «князь всея Руси» не является равнозначным титулу «Великий князь»?

ВК: Да, титул появляется не сразу, во-первых, он должен закрепиться за человеком и за его потомством, но человек, может называться великим князем ввиду признания больших заслуг. Но это не титул, это почетное прозвище. А титул как таковой включает в себя статусную часть, т.е. определяет, кто он, князь или не князь, великий князь или просто князь. Если вспомнить другого Всеволода – Всеволода Большое Гнездо, в русских летописях он поминается как великий князь, но надо сказать, что этим определяется статусная часть, а объектная часть, чем он именно владеет, не определяется. Т.е. в те времена наименование великий князь употреблялось как эпитет.

Для того, чтобы был титул, надо было, чтобы его носили княжеские дети, а такого не наблюдалось. «Князь всея Руси» - это почетное определение князей. Это явление можно наблюдать среди правителей не только Европы, но и Азии, скажем, статусное происхождение Тамерлана было достаточно скромным, он был незнатного происхождения, но восточные авторы его сильно восхваляют.

РП: Карамзин называет Всеволода слабым правителем. Так ли это?

ВК: Только отчасти, дело в том, что Всеволод шел на поводу второго брата Святослава. Святослав организовал заговор против старшего брата Изяслава, и они захватили его земли, после того как против Изяслава подняли восстание киевляне, он был вынужден покинуть Киев, уйти в Польшу и там искать помощи, и отчасти он ее нашел. Затем, когда Изяслав восстановил власть, оба брата стали опасаться за свою жизнь, потому что им казалось, что старший брат ищет момента, чтобы расправиться с ними. Они составили заговор и заставили Изяслава вновь бежать, теперь в Западную Европу. А когда умер Святослав, ситуация изменилась, но изменилась потому что Изяслав вторично вернувшись на Русь, не стал мстить младшему брату Всеволоду, он стал его союзником против детей бывшего киевского князя Святослава.

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