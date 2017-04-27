Евгений Моргунов: небывалая история Бывалого

«Уважаемый Иосиф Виссарионович, примите меня в искусство. Я рабочий Сокольнического вагоноремонтного завода СВАРЗ, болваночник, хочу быть в искусстве… Я хочу быть как Станиславский, Немирович-Данченко», – это письмо, которое написал в 1943 году 14-ти летний Женя Моргунов товарищу Сталину, перевернуло всю его жизнь.

Несмотря на огромную занятость – война с фашистами была в самом разгаре, верховный главнокомандующий ответил на письмо юного болваночника. Сталин распорядился направить товарища Моргунова в московский театр имени Таирова.

И Моргунов не подвел высокого покровителя, со временем он стал востребованным и, самое главное, всенародно любимым актером.

Правда, первая большая роль, которую ему довелось сыграть в кино, была роль предателя Стаховича в фильме режиссера Сергея Герасимова «Молодая гвардия». Сыграл он настолько убедительно, что однажды едва не поплатился за это – на улице толпа мальчишек, узнав «предателя», чуть было не избила его.

В двадцатилетнем возрасте, если посмотреть на роль Стаховича, Евгений Михайлович был стройным и подтянутым юношей, он пополнел позже. И уже как большой актер, стал известен широкой публике – Бывалого, Труса и Балбеса знала вся страна. Моргунов не играл Бывалого, он им был в жизни.

Он запросто мог без билета проехать на трамвае и при этом, выдавая себя за контролера, проверить билеты у пассажиров. Мог спокойно написать перед заселением в гостиницу в графе анкеты «Цель приезда» - «Шпионаж». Или напугать какого-нибудь гражданина, представившись сотрудником «органов». Одна такая шутка стоила Евгению Александровичу дружбы с Юрием Никулиным.

Перед началом представления в цирке на Цветном бульваре, директором которого был Никулин, Моргунов нацепив депутатский значок, сделал объявление перед собравшимися у главного входа зрителями: «Директор цирка поможет решить ваши жилищные проблемы».

В кабинет к Никулину выстроилась большая очередь. Когда Юрий Владимирович узнал, в чем причина, распорядился в цирк шутника больше не пускать – «У нас своих клоунов хватает».

Не все понимали шутки большого актера.

После фильмов Леонида Гайдая его нечасто приглашали на съемки, это актера удручало, но по воспоминаниям близко знавших людей, Моргунов никогда не падал духом, и жизнь свою прожил счастливо.

Он скончался в июне 1999 года, в возрасте 72-х лет.

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