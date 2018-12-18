Юрий Никулин – бриллиантовый актер и мастер репризы

Юрий Владимирович родился 18 декабря 1921 года в городе Демидове Смоленской губернии в творческой семье. Его отец Владимир Андреевич и мать Лидия Ивановна играли в местном драмтеатре, позже отец организовал Театр революционного юмора.

Вскоре семья перебралась в Москву и здесь пятилетнего Юру родители отвели в цирк, который произвел на него неизгладимое впечатление, - он захотел стать клоуном. Способность смешить людей у Юры обнаружилась с детства. Еще в дошкольном возрасте вместе с друзьями он разыгрывал случайных прохожих.

Своих товарищей он продолжил смешить и в школе, как вспоминает сам Юрий Владимирович на уроках истории «отвечая о царствовании Ивана Грозного, я серьезно рассказывал абсолютно вымышленные, дикие истории из жизни царя. И когда ошарашенный учитель под хохот класса спрашивал меня, откуда мне это известно, я отвечал, что где-то читал».

Никулин сохранил чувство юмора в армии, куда был призван в 1939 году, и на войне, рассказанные им смешные истории, часто разряжали тяжелую обстановку. В октябре 1944 года замполит дивизиона поручил Юрию Никулину как самому веселому организовать самодеятельность.

Никулин был демобилизован через семь лет, в мае 1946 года, но все ужасы войны и пережитая блокада Ленинграда, не переменили его желания посвятить жизнь искусству, он поступил в студию клоунады при Московском цирке на Цветном бульваре.

Здесь он работал ассистентом у знаменитого клоуна Карандаша, и совместно с коллегой Михаилом Шуйдиным организовал популярный дуэт, который очень много гастролировал по стране. Люди специально ходили посмотреть выступления этого дуэта. Но артист не подхватил звездную болезнь, к своей популярности он относился с иронией, с Шуйдиным они любили пошутить по этому поводу:

«Представляете, мы только что из главка, и там нам сказали, что по итогам специального исследования мы названы вторыми клоунами в стране». В цирке все тут же вскидывались: «А первые кто?» — «А первых, — отвечали они, — до хрена!»

В цирке Юрий Владимирович проработал 50 лет.

В кино Никулин впервые снялся в фильме «Девушка с гитарой», там он сыграл эпизодическую роль пиротехника. Как вспоминает сам актер, когда он просмотрел отснятый материал, расстроился.

«Не считая себя красавцем, я, в общем-то, думал, что выгляжу нормальным человеком, а тут на экране полный кретин, с гнусавым голосом, со скверной дикцией».

Но съемочная группа была довольна.

Были довольны и зрители, несмотря на эпизодическое появление в кадре, зрители узнавали на улице смешного пиротехника. Со временем роль пиротехника сдетонировала, режиссер Юрий Чулюкин предложил Юрию Владимировичу роль в фильме «Жизнь начинается» (позже фильм переименовали в «Неподдающиеся»), который также имел успех.

После были фильмы Леонида Гайдая «Пес Барбос и необычный кросс» (режиссер без проб утвердил Никулина на роль Балбеса), «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Бриллиантовая рука» - благодаря им, актер приобрел всенародную славу, а фильмы вошли в золотой фонд советского кинематографа.

Артист, для которого фильмы Чарли Чаплина еще с юности стали эталоном смешного, сам стал таким эталоном в отечественном кино.

Актерский талант Никулина раскрылся и в драматических фильмах, он играл у самых радикальных советских режиссеров в «Андрее Рублёве» Андрея Тарковского, «Двадцать дней без войны» Алексея Германа, у Сергея Бондарчука в военном «Они сражались за Родину».

Скончался Юрий Владимирович 21 августа 1997 года.

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