Российское судно начало достройку «Северного потока - 2» в Дании

Бизнес

Российское судно «Фортуна» возобновило работы по строительству газопровода «Северный поток-2» в водах Дании.

Как сообщает оператора проекта Nord Stream 2 AG, работы ведутся в соответствии с полученными согласованиями, передает РИА «Новости».

Как ранее сообщила министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце, если Берлин остановит проект «Северный поток – 2», то Германия столкнется с судебным разбирательством. По ее словам, решение о строительстве российского газопровода было принято много лет назад и оно практически завершено.

Напомним, в США готовят санкции против российского судна-трубоукладчика «Фортуна», а также против его владельца.