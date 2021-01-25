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Российское судно начало достройку «Северного потока - 2» в Дании

Артем Денисов
25 января, 2021 02:03
1 мин
Артем Денисов
25 января, 2021 02:03
1 мин
газопровод
Фото: Nord-stream2.com

Российское судно «Фортуна» возобновило работы по строительству газопровода «Северный поток-2» в водах Дании.

Как сообщает оператора проекта Nord Stream 2 AG, работы ведутся в соответствии с полученными согласованиями, передает РИА «Новости».

Как ранее сообщила министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце, если Берлин остановит проект «Северный поток – 2», то Германия столкнется с судебным разбирательством. По ее словам, решение о строительстве российского газопровода было принято много лет назад и оно практически завершено.

Напомним, в США готовят санкции против российского судна-трубоукладчика «Фортуна», а также против его владельца.

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ТЕГИ
Дания
Газопровод
северный поток
1 мин
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