Политика

Если Берлин остановит проект «Северный поток – 2», то Германия столкнется с судебным разбирательством. Об этом заявила министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

По ее словам, решение о строительстве российского газопровода было принято много лет назад и оно практически завершено, пишет Московский комсомолец.