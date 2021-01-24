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Оценили риски: в Германии объяснили опасность остановки «Северного потока-2»

Сергей Михневич
24 января, 2021 08:15
1 мин
Сергей Михневич
24 января, 2021 08:15
1 мин
В Германии объяснили, в чем опасность остановки «Северного потока-2»
Pixabay

Если Берлин остановит проект «Северный поток – 2», то Германия столкнется с судебным разбирательством. Об этом заявила министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

По ее словам, решение о строительстве российского газопровода было принято много лет назад и оно практически завершено, пишет Московский комсомолец.

«Если бы мы остановили проект сейчас, мы бы частично нанесли ущерб, говоря о надежности правовых решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебным разбирательством», - цитирует министра издание.

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Германия
Северный поток-2
Газопровод
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