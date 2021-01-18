США готовят неприятности способному достроить «Северный поток-2» судну

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Агентство Bloomberg сообщает, что США готовят санкции против российского судна-трубоукладчика «Фортуна», а также против его владельца. Сейчас «Фортуна» участвует в строительстве российского газопровода «Северный поток-2».

По данным Bloomberg, о готовящихся санкциях Штаты уже сообщили Германии и другим партнерам в ЕС.

ФБА «Экономика сегодня» отмечает, что в России к санкциям США подготовились заранее. Москва предприняла все возможное, чтобы российские трубоукладчики не были подвержены влиянию американских санкций.