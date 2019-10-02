Острые симптомы кризиса: PMI резко упал

«Катастрофа» и «шокирующая статистика» - так российские СМИ встретили публикацию исследования от IHS Markit, посвящённого индексу деловой активности в обрабатывающих отраслях в России. Ведь, если верить аналитикам компании, так сильно этот самый индекс не падал за последние лет 10. В чём истинная причина столь резкого падения, и когда пора бежать за спичками и керосином – разбиралась «Русская Планета».

В IHS Markit выяснили, что, начиная с весны этого года, промышленность начала падать. В итоге снижение производственных потребностей привело к сокращению закупочной активности. Существенное снижение закупок, в свою очередь, отразилось на резком сокращении остатков сырья и материалов, а падение новых заказов также привело к сокращению запасов готовой продукции.

Последний раз столь резкое падение индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях (PMI) случилось 10 лет назад, в 2009 году. Кроме того, указывают авторы исследования, столь же быстрыми темпами сокращается количество рабочих мест, поскольку компании массово вынуждены оптимизировать свои расходы. В общем, нашу экономику и правда ожидает коллапс.

Всё ли так страшно?

Не все разделяют пессимизм аналитиков IHS Markit. Во-первых, в основе исследования – опросы руководителей компаний из обрабатывающих отраслей, субъективной оценки никто не отменял.

К тому же, компания со штаб-квартирой в Лондоне опросила лишь 300 руководителей, в то время, как в исследованиях, проводимых Росстатом, выборка шире, 3700 компаний. А значит, «узкий фокус» производственного сектора PMI «не является полностью репрезентативным для всего сектора», заявили представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) «Ведомостям». Для справки: по сентябрьским данным Росстата, промышленное производство в России наоборот выросло.

Вряд ли аналитикам уважаемой международной компании есть смысл врать о бедственном положении дел в российской экономике. К слову, деловой климат ухудшился по всей планете – на этом сказалось и замедление темпов роста китайской промышленности, и проблемы в Европе (наиболее остро кризис накрыл Германию), и много чего ещё. Воспринимать данные IHS в паническом ключе не стоит, но можно расценивать их как своего рода тревожный звонок и обратить внимание на те или иные отрасли экономики, успокаивают некоторые эксперты.

Явственные сигналы

Но на деле падение индекса PMI – не просто звоночек, а прямо-таки набат, сигналящий о приближении настоящего, полноценного кризиса. Это становится очевидно, если проанализировать другие негативные тенденции в российской экономике. Даже некоторые высокопоставленные лица перестали озираться по сторонам и называют вещи своими именами – начиная от главы Счётной палаты Алексея Кудрина и заканчивая министром экономического развития Максимом Орешкиным.

«Русская Планета», в свою очередь, ещё летом писала о первом тревожном звонке – падении грузовых железнодорожных перевозок в России сразу на 5,4% за июнь 2019 года. Железные дороги — это кровеносная система народного хозяйства России, основной способ транспортировки промышленных товаров и различного промсырья. Сокращение объёмов перевозок свидетельствует об ухудшении положения дел в реальном секторе экономики, который неразрывно связан с железнодорожной инфраструктурой. И ни о каком росте промышленного производства в стране нельзя говорить, если объемы перевозок падают.

Не стоит забывать и о бэкграунде – о проблемах строительной отрасли, на фоне которых разворачивается трагедия под названием «Россия катится в пропасть». Связь очевидна: строительство – одна из фондообразующих отраслей и способствует формированию экономики России, а в жилье нуждаются независимо от времени и положения государства, рассказал «Русской Планете» Владимир Савченков, генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг».

Нововведения, коснувшиеся реализации жилья, а также замедление роста доходов и изменение кредитования населения вызовут проблемы в строительстве и продаже жилья.

Таким образом, можно заключить о двусторонности связи между строительной отраслью и экономическим состоянием государства, полагает эксперт. «В 2014 году строительство показало рекордный рост по сравнению с минувшими годами – 18,2%. В 2015 году, с санкциями пришел и незначительный спад показателей отрасли. Ввод жилья в 2014 – 84,2 млн кв. м., а в 2015 – 83,8 млн. кв. м. Такая тенденция наблюдается и сейчас, недопустимость разрастания «строительного пузыря» ровно, как и «кредитного пузыря» формируют негативный фон для строительства и реализации».

В тот же период наблюдались спады следующих экономических показателей: ВВП с 100,6 до 96,3%, Инфляция – рост с 11,36% до 12,91%, номинальные денежные доходы – с 11,36 до 12,91%, реальные денежные доходы – с 99,5 до 96%. В 2019 году тенденция частично сохраняется, это является одним из признаков коллапса, ВВП по сравнению с 2018 годом снижается на 0,3%, инфляция держится в диапазоне 5 – 5,5%, реальных денежных доходов в начале 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с тем же 2018 года, приводит данные Савченков.

Стройку тянут вниз

«Времена, когда застройщики и риелторы реализовывали квартиры еще на этапе строительства, уже позади из-за замедления роста доходов населения. Точной статистики по риелторскому рынку нет, так как для риелторов давно отменено лицензирование, но по самым приблизительным оценкам, только за прошлый год в Москве и области закрылось до 10% риелторских контор».

Введение проектного финансирования способно вызвать уход с рынка недвижимости большинства мелких компаний, а оставшиеся компании прибегнут к необходимости приспособления.

Так, уже сейчас рост ввода многоквартирных домов претерпевает изменения по завершенным объектам, учитывающим новые предпочтения и возможности граждан. Например, средняя площадь приобретаемой квартиры в 2015 года была 50 кв. м, сейчас – менее 40, указывает Савченков.

В то же время, новые правила могут привести к разорению большого количества девелоперов и увеличению количества обманутых дольщиков в стране минимум в два раза, считают в «Опоре России». Как сообщают «Известия», свыше 600 строительных компаний в России не получат кредиты от банков по новым правилам. Это значит, что они не смогут обеспечить жильём более 200 тысяч семей, а страна лишится одной пятой всех вводимых в строй квадратных метров жилья.

При этом сильнее всего разорение девелоперов скажется на регионах: по словам президента ГК «Основа» Александра Ручьёва, около 65% потенциально проблемных застройщиков находятся за пределами Москвы и Московской области. А гендиректор компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин и вовсе предрекает уход с рынка около тысячи девелоперов.

Чем может обернуться для российской экономики схлопывание отрасли, занимающей 5,74% от ВВП (по данным Росстата за 2017 год) - объяснять не нужно. Впереди нас ждёт рост безработицы, очередное падение доходов населения, и, если ничего не предпринимать – инфляция вырвется из-под контроля регулятора, и впору будет вспоминать голодные 90-е, да нервный 2008-й год.

Понять, что сценарий пошёл по самому наихудшему варианту, можно будет, увидев новости о резком падении количества выданных ипотечных кредитов. А это, в свою очередь, напрямую зависит от уровня инфляции в России. До конца 2019 года возможно очередное снижение ключевой ставки, что должно стимулировать выдачу кредитов, в том числе и ипотечных. Так что поживём-увидим.

Есть ли свет в конце тоннеля

Кризисные явления в строительстве - это следствие, а не причина, напоминает Андрей Хохрин, генеральный директор ИК «Иволга Капитал». По его мнению, строительная отрасль действительно испытывает проблемы, но скорее от косвенных факторов, поскольку очень зависит от конъюнктуры рынков, и снизившийся PMI действительно можно расценивать как негативный сигнал для строительной отрасли.

Единственный фактор роста, который не позволяет отрасли сильно упасть - это рост ипотечного кредитования. В силу планов правительства по снижению закредитованности населения логично ожидать и снижения кредитования.

Оказывает в определенной степени и новая обязательная система расчетов по эскроу-счетам, но на данный момент незначительно, большинство из объектов сейчас - это завершающиеся стройки, начатые по старым правилам, полагает эксперт.

Даже те компании, которые испытывают проблемы, смогут завершить свою деятельность, не создавая дополнительных проблем, указывает Хохрин, что исключает негативный сценарий массового банкротства, но не гарантирует отсутствие локальных проблем со спросом.

В то же время, спасением для всей экономики России могла бы стать реализация национальных проектов, под которые расписаны огромные суммы. Те самые деньги, в которых так отчаянно нуждается наша экономика. В частности, нацпроект «Жильё и городская среда» предусматривает увеличение почти вдвое объёмов ежегодно вводимого жилья, причём за весьма короткий срок – до 2024 года. Это позволило бы выйти из кризиса не только строительной отрасли, но и всей российской экономике - за счёт мультипликативного эффекта.