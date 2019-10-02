В России ожидается рост числа обманутых дольщиков

В России прогнозируют увеличение числа обманутых дольщиков в два раза. Это произойдет из-за того, что более 600 застройщиков не получили кредиты от банков при переходе на эскроу-счета, а разрешение достраивать дома по старой схеме им не дали.

Об этом сообщили в общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». По ее прогнозам, реестр обманутых дольщиков увеличится до 400 тыс. человек.

В Минстрое заявили, что лишь 774 девелопера из 3850 получили одобрение на использование эскроу-счетов. При этом 2439 застройщикам разрешено достроить дома по старой схеме. В зоне риска остались 637 девелоперов, которые суммарно возводят более 28 млн кв. м жилья.

Президент ГК «Основа» Александр Ручьев рассказал «Известиям», что на Москву приходится 10% потенциально проблемных застройщиков, еще 25% - на Подмосковье, остальные 65% - на другие регионы. По его оценкам, в зоне риска около 15 млн кв. м жилья. Ручьев предположил, что проблемные дома возведут за счет средств Фонда защиты прав граждан.

«Да, сроки достройки этих объектов будут увеличены по сравнению с теми, что указаны в проектной декларации, но у ДОМ.РФ уже есть опыт решения подобных проблем», –– сказал он.

Напомним, с 1 июля застройщики обязаны использовать для строительства кредитные средства и не могут привлекать деньги дольщиков. Средства граждан переводят на эскроу-счета, воспользоваться ими девелопер может только после сдачи дома.