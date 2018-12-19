Госдума обеспечила железные гарантии дольщикам на жилье

Госдума приняла закон, ужесточающий контроль за средствами дольщиков. Деньги россиян станут «замораживать» на эскроу-счетах до сдачи жилья в эксплуатацию.

С 1 июля 2019 года все застройщики обязаны использовать эскроу-счета в работе со средствами дольщиков. Граждане будут переводить средства не самому девелоперу, а банку. Тот в свою очередь замораживает деньги, пока застройщик не сдаст объект. Финансировать строительство станут за счет банковских кредитов.

По мнению вице-президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, депутаты попытались решить проблему с массовым недостроем. Она считает, что застройщики не только умышленно, но и вследствие финансовой безграмотности часто нерационально тратят средства дольщиков.

Специалист рассказала ФБА «Экономика сегодня», что цена конечной стоимости квартир в результате принятых поправок вырастет на 3-3,8% из-за строительства на заемные деньги. Часть компаний уйдет с рынка, прогнозирует Радченко, так как некоторые не располагают собственными средствами на строительство, а банки могут отказать им в кредитовании.

Ранее строительные компании заявили о росте цен на жилье в пределах 20% в случае введения эскроу-счетов.