У российской экономики остановится сердце

В отечественной экономике наметилось несколько признаков надвигающегося кризиса. Руководство РФ не признаёт данный факт, однако отдельные официальные персоны позволяют себе достаточно открыто говорить о проблемах, которые не уходят с повестки дня последние годы.

О неблагоприятных перспективах постоянно говорят министр экономики Максим Орешкин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин. Правда, слышать негатив от первых двух лиц — очень странно. Ведь оба они фактически занимаются развитием и регулированием финансово-экономической сферы, а, значит, так или иначе отвечают за её состояние.

Кровеносная система

Одним из фундаментальных предвестников грядущего коллапса экономики является спад грузовых железнодорожных перевозок. В июне 2019 года погрузка на железных дорогах сократилась на 5,4%. Снижение этого стратегически важного показателя началось в апреле, продолжилось в мае и вышло на пик в прошлом месяце.

В России последовательно падает объём перевозок угля, металла, зерна, нефтепродуктов. Отрицательная динамика в основном связана с сокращением экспорта. Подобная негативная тенденция наблюдалась в октябре 2012 года перед падением цен на нефть, следствием которого стала рецессия (отрицательный прирост ВВП)

Ситуация в сфере коммерческих перевозок является лакмусовой бумажкой состояния экономики в целом. Железные дороги — это кровеносная система народного хозяйства России, основной способ транспортировки промышленных товаров и различного промсырья. Сокращение объёмов перевозок свидетельствует об ухудшении положения дел в реальном секторе экономики, который неразрывно связан с железнодорожной инфраструктурой.

Источник «Русской Планеты», проработавший около 20 лет в РЖД, считает, что ключевая причиная снижения погрузки на железных дорогах может заключаться, в том числе в некомпетентности кадров, которые управляют отраслью. По словам собеседника нашего издания, с уходом из корпорации Владимира Якунина (2015) в РЖД не были решены системные проблемы.

«С большой вероятностью падение погрузки действительно вызвано сокращением спроса на перевозки, но я думаю, проблема намного глубже. Вполне уместно говорить о деградации кадров в РЖД, включая руководящий состав. Ещё при Якунине наметился на тренд на вытеснение «движенцев» (специалистов по эксплуатации железных дорог). Это базовый класс работников РЖД, фундамент, без которого невозможно реализовать буквально ничего», — пояснил источник.

«Русской планете» сообщили, что вместо «движенцев» бал в РЖД стали править пресловутые «эффективные менеджеры», любящие без профильного образования и понимания сути работы, рассуждать про всевозможные инновации. Кроме того, проводились «эксперименты» по снижению себестоимости перевозок с плачевными для корпорации и партнёров результатами.

«К сожалению, в нашей стране очень слабо развито понимание того, насколько важно состояние железнодорожной отрасли. Почему-то считается, что руководить РЖД могут финансисты и не пойми откуда взявшиеся специалисты с «инновационным сознанием». Так вот: все эти «эффективные менеджеры» могут в итоге создать коллапс в организации движения, и у хронически больной российской экономики остановится сердце. Никакой серьёзный промышленный рост невозможен, пока РЖД работает, как сегодня», — пояснил источник РП.

Кредиты и ипотека

Вторым по значимости предвестником кризиса является рост закредитованности населения. На текущий момент совокупный долг банковскому сектору составляет около 16 триллионов рублей. Объём обязательств перед финансовыми институтами ежегодно увеличивается примерно на 20% при очень скромном росте экономики (1-2%) и падении реальных доходов населения.

По уши в долгах находятся регионы, предприятия и граждане. Всё больше юридических и физических лиц занимают денег, чтобы расплатиться по текущим счетам. В министерстве экономики понимают, что избыточная закредитованность неизбежно приведёт к возникновению финансового пузыря и кивают на Центробанк, который отвечает за регулирование кредитной отрасли.

В ответ госпожа Набиуллина сетует на недостаточные темпы роста ВВП и низкий уровень доходов населения, который увеличивается только в бумажных отчётностях МЭР. Стоит отметить, что в результате санации ЦБ действительно «прижал» множество подозрительных банков. Однако с главным врагом доверчивых и финансово неграмотных россиян — микрофинансовыми организациями — война только начинается

Множество вопросов продолжает вызывать уровень инфляции, который, по сути, является палкой о двух концах. Жёсткая монетарная политика ЦБ, направленная на снижение инфляции, сушит деловой климат. В то же время она позволяет сдерживать рост потребительских цен и ставок по кредитам.

Вопрос регулирования инфляции плавно перетекает в проблему ипотечного сжатия. Предпринимаемые Центробанком и правительством меры не привели к кардинальным улучшениям на рынке жилья и выдачи кредитов. Ставки по ипотеке ползут вниз медленно, доходы населения не растут — в итоге сокращается количество ипотечных займов.

Велика вероятность, что 2019 год станет катастрофическим для застройщиков и ипотечного кредитования. Самый негативный прогноз — 10-15-процентный обвал объёма выдаваемых кредитов на покупку жилья. Как полагают в Национальном объединении застройщиков жилья (НОЗА), он сбудется, если инфляция в РФ составит 5% (ожидаемая годовая инфляция сейчас находится на уровне 4,7%)

Вишенкой на торте экономических проблем РФ является заметно возросший отток капитала. В первом полугодии 2019 года он составил 27,3 миллиарда долларов, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Данный показатель, если говорить по существу, означает объём средств вложенных в иностранные активы, чаще всего речь идёт об офшорах. Эти деньги уже никогда не вернуться в нашу страну.

Уместно напомнить, что руководство РФ как минимум дважды объявляло амнистию капитала. Бизнесу предоставлялась возможность вернуть деньги в РФ, не опасаясь уголовного преследования и мер административного давления. Но обе программы провалились. Крупный капитал либо по-прежнему не доверяет государству (и на это есть основания), либо осознаёт неминуемость экономического коллапса.