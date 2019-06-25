Финансовый пожар тушат керосином

Китайские экономисты предупредили Россию об очередном финансовом кризисе. На сей раз причиной глобальных экономических проблем станет слишком высокая закредитованность частных домохозяйств.

Проанализировав мировой опыт, экономисты обнаружили прямую связь между доступностью для населения дешёвых кредитов, в том числе ипотечных, и ростом доходного неравенства. Как следствие – серьёзный банковский кризис, как это случилось в 2008-2009 годы в США.

Работа экономистов носит название «Неравенство и рост кредитования в российских регионах», пишет «КоммерсантЪ». Группа учёных из Университета Хэнаня (Китай), университета Зеппелин (Германия) и Калифорнийского университета (США) решила изучить гипотезу экс-главы ЦБ Индии Рагурама Раджана о том, что стимулирование доступа к дешевым кредитам вместо активизации перераспределения в ответ на рост неравенства привела к финансовому кризису в США в 2008-2009 годы.

Как указывают авторы доклада, глубокие экономические, валютные, банковские и финансовые кризисы – частое явление в истории постсоветской России. Самые важные эпизоды в недавней экономической истории включают в себя традиционную рецессию между 1991 и 1994 годами, банковский кризис в 1998 году, большую рецессию в 2008–2009 годах и недавний финансовый кризис 2014–2017 годов. Причём эти события часто оказывают разрушительное влияние на экономику не только в России, но и в сопредельных государствах.

Высокая степень финансовой уязвимости в России рассматривается в результате популистской макроэкономической политики, слабого управления, сильной зависимости от экспорта топлива и общих структурных проблем российской экономики. Рост неравенства в доходах создает политическое давление для перераспределения доходов и субсидирования ипотечного кредитования для бедных слоёв населения.

Как считают авторы работы, политики реагируют на растущее неравенство в России путем расширения жилищных и других частных кредитов. В конечном итоге это приводит к увеличению кредитования, что, в свою очередь, способствует росту цен на жилье, как итог – привет, очередной финансовый кризис.

Рост закредитованности населения стал причиной спора между главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

Орешкин считает, что слишком бурный рост потребительского кредитования в России может вогнать нашу экономику в рецессию уже через пару лет, и предложил ограничить потребкредитование.

Набиуллина возразила, что никакого кредитного «пузыря» в России нет, а ограничение доступа к кредитам может обернуться тяжёлыми социальными последствиями. Что ж, выводы китайских экономистов наглядно демонстрируют, кого в итоге можно назвать профнепригодным.

Выводы китайских экономистов смотрятся весьма уверенно и по праву могут считаться полностью обоснованными, рассказал «Русской Планете» Дмитрий Гелемурзин, исполнительный директор Goldman Group. Связь роста доходного неравенства и потребительского кредитования в развивающихся экономиках показана прямо и четко, что не оставляет сомнений в их правоте.

Сегодня в России происходит самый настоящий взрыв на рынке кредитования. После долгосрочного падения реальных доходов населения, граждане все острее начали чувствовать необходимость в финансах даже на такие категории товаров как еда и одежда

- считает эксперт. Собственно, доказательством этого является введение рассрочек на продуктовые товары в некоторых торговых сетях. Все это приводит к сильному росту закредитованности населения, что в свою очередь может привести к возникновению круговой долговой спирали.

«Ее суть довольна проста: гражданин Р взял кредит в одном банке, но из-за падения доходов и неверного планирования не имеет возможности погасить его. Из-за этого он обратился во второй банк и закрыл с помощью нового займа свой первый кредит. При этом, каждому последующему банку гражданин Р будет должен все большую сумму денег, что в конце приведет к полной невозможности возвращения кредита. В связи с этим может произойти резкий рост проблем у банков и у банковской системы в целом».

Как же решить эту финансовую головоломку? В чём-то и Набиуллина права: россияне влезают в кредиты не от хорошей жизни. Но если раньше потребительские кредиты брали под дорогостоящую технику, автомобили и топовые модели смартфонов, то сегодня кредитом на еду или на оплату коммунальных счетов уже никого не удивишь. Потребкредиты и в особенности микрозаймы под грабительские 800% превратились в настоящий бич российской глубинки.

На сегодняшний день какого-то одного решения будет уже недостаточно.

В контексте текущего дня необходима реализация целого комплекса мер по улучшению благосостояния населения, повышению уровня доходов граждан и поддержки системы кредитования. Стоит отметить, что сегодня, когда проблемы доходного неравенства остро стоят на повестке дня в различных институтах власти, государство уже начинает разрабатывать стратегии по сопротивлению надвигающемуся экономическому кризису

- считает Дмитрий Гелемурзин.

Действительно, правительство озабочено проблемой финансового расслоения общества и раздумывает, как увеличить объёмы перераспределения в пользу самых бедных граждан. Вот и бывший министр финансов РФ, глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил, что продолжение падения уровня жизни в России приведет к социальному взрыву.

По мнению Кудрина, при таком уровне ВВП и росте зарплат, бедность – настоящий позор. Проблема – не в санкциях, и не в снижении цен на нефть, а в том, что самые важные реформы так и не проводятся, считает он.

Пока что все попытки как-то исправить ситуацию больше похожи на тушение пожара керосином. Социальную напряжённость просто гасят доступностью ипотечных и потребительских кредитов, что не доведёт до добра российскую экономику, в то время, как введение прогрессивной шкалы налогообложения в числе прочих мер могло бы как минимум удовлетворить запрос общества на социальную справедливость.

Пока что мы уверенно наступаем на те же грабли, что и США 10 лет назад.