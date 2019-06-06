Кредитный гроб России

Петербургский экономический форум, проходящий в эти дни в северной столице, как нельзя лучше характеризует быль и боль сегодняшней России. С одной стороны – цифровизация и брызги элитного шампанского на брендированных приёмах, с другой – обшарпанные раскольниковские трущобы. Вроде как на форуме мы должны демонстрировать себе и миру успехи нашей экономики, заключать выгодные контракты, ширить деловое сотрудничество. На деле – вспоминаем о том, что народ-де в России по-прежнему живёт бедно, и ждём откуда-нибудь нового коллапса.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что слишком бурный рост потребительского кредитования в России может вогнать нашу экономику в рецессию уже через пару лет.

Министр предупредил, что ни о каком экономическом росте в таких условиях мечтать не придётся, и предлагает ограничить потребкредитование. Он привёл данные Центробанка, в которых указывается, что на конец 2018 года более половины кредитов в России выдано тем семьям, которые и так были в долгах, как в шелках. И это очень тяжёлая ситуация, отметил Орешкин. По его мнению, если и давать кредиты, то бизнесу, но доступ людей к «быстрым» деньгам стоит ограничить.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина возразила министру: по её мнению, никакого кредитного «пузыря» нет, а люди берут кредиты не от хорошей жизни. Стремясь поддержать прежний уровень жизни, они влезают в долги, а потом оказываются не в состоянии рассчитаться с банками. Но ограничивать доступ россиян к кредитам, считает Набиуллина, нельзя ни в коем случае, иначе это может обернуться тяжёлыми социальными последствиями.

Это люди с низкими доходами, и это экономическая проблема, чтобы у людей была занятость, были доходы, и тогда им не нужно будет идти за кредитами

- заключила глава ЦБ.

В чём-то высокопоставленные чины правы, пусть и спорят в деталях. Жизнь в кредит на сегодня стала едва ли не единственным способом свести концы с концами. Но что будет завтра – россиян, похоже, уже не интересует.

Раньше мы смеялись над тем, как граждане брали дорогущие кредиты (а потребительские кредиты – это кредиты с самыми высокими процентами) на новенькие плазменные телевизоры, автомобили и топовые модели смартфонов, то сейчас кредитом на еду уже никого не удивишь.

Вот и бизнес реагирует: торговая сеть «Перекрёсток» анонсировала продажу продуктов и товаров в долг при помощи цифровой карты рассрочки. Так ритейлер пытается поддержать покупательскую способность россиян на плаву: по данным опросов, лишь 17% жителей России ни на чём не экономят, а почти четверть опрошенных вынуждена сокращать расходы на продовольствие.

Потребкредиты и в особенности микрозаймы под грабительские 800% превратились в настоящий бич российской глубинки. Влезть в долги, а затем покончить жизнь самоубийством – это уже не единичные истории из провинциальных газет. Это реальность. Большинство таких кредитов отдать невозможно: работы нет, встают предприятия, многие лишаются единственного жилья, как итог - объёмы просроченной задолженности граждан перед кредитными организациями бьют все рекорды.

Но даже законодательные запреты не спасают. Попытки Центробанка хоть как-то повлиять на ситуацию привели к росту так называемого «чёрного» кредитования. В условиях, когда холодильник пуст и нечем платить за коммуналку, граждане готовы на всё.

Но даже те, кто грамотен финансово и никогда не переступит порог сомнительной микрокредитной конторы, находятся в зоне риска: ипотека – это, по сути, тоже кредит, причём берётся он на очень долгий срок. В итоге в рабство попадают целые семьи, ведь иначе купить жильё в России практически невозможно. Назовите хоть одну сферу не из госсектора, где можно проработать 15-20 лет и не попасть под сокращение из-за того, что фирма попросту обанкротилась.

В прошлом году количество таких фирм вдвое превысило число вновь созданных предприятий, пишет РБК со ссылкой на аудиторскую сеть FinExpertiza. Причины просты: неблагоприятный деловой климат, убыточность бизнеса из-за повышения налогов и снижения покупательской способности населения.

Получается замкнутый круг. Чтобы экономика росла, ей нужно, чтобы у россиян были деньги. Чтобы у россиян были деньги – им нужно, чтобы росла экономика. Но денег в итоге нет ни там, ни тут, и единственный путь – «на выход».

По итогам 2017 года, общий долг россиян перед банками превысил 12,2 трлн рублей. В 2016-2017 году Россия списала долги Киргизии, Узбекистану, Монголии и Мозамбику на сумму порядка 80 миллиардов рублей, а общая сумма долга, прощённого за последние годы только африканским странам, превысила 140 миллиардов долларов. Причём, долги эти были заведомо невозвратными – потому, мол, и списали.

Вот бы и россиянам, вынужденным брать кредит на оплату коммуналки где-то в глухой провинции, кто-нибудь простил их долги. Они ведь тоже, считайте, невозвратные.