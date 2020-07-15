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Журналист Иван Голунов подал иск на пять миллионов к бывшим полицейским

Лилия Караева
15 июля, 2020 15:22
2 мин
Иван Голунов
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Журналист Иван Голунов подал иск к пятерым полицейским на 5 млн рублей за незаконное задержание и фальсификацию доказательств против него. В случае победы в суде он собирается направить средства в благотворительный фонд, занимающийся вопросами, связанными с работой силовиков.

По мнению журналиста, работа полицейских была формальной и «не имела отношения к борьбе с наркотрафиком». Он отметил, что чувствует себя обманутым налогоплательщиком и хочет, чтобы полицейские вернули зарплату, полученную во время службы в наркоконтроле.

Сумма иска обусловлена рекомендациями адвоката - Сергея Бадамшина, уточняет «Интерфакс».

Напомним, 6 июня 2019 года Голунова задержали в Москве и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Журналист заявлял, что запрещенные вещества подбросили. Это связано с расследованием о ритуальном бизнесе - Голунов работал над статьей перед задержанием.

30 января суд арестовал пятерых полицейских. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

темы
суд
компенсация
Иван Голунов
иск
полицейские
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