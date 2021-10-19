Живой: защитивший от дагестанцев девушку Роман Ковалев вышел из больницы
Москвич Роман Ковалев, который был избит тремя дагестанцами, приехал из больницы домой. Дома он будет восстанавливаться ещё пару недель. Больничный пролонгирован.
Роман Ковалев сказал, вернись он в ту ситуацию, поступил бы точно так же, несмотря на последствия.
После инцидента Ковалева многие поддерживали, в том числе дагестанцы. При этом дагестанцы говорят: «Прости за наших, им по заслугам достанется», передаёт «360».
Накануне неизвестный мужчина в футболке с надписью «Я дагестанец! Нет плохой нации» раздавал женщинам шоколадки и цветы.
В начале октября 2021 года Ковалев заступился за девушку, к которой приставали кавказцы. За это агрессивно настроенные парни сломали ему нос и кости лица. Романа наградили ведомственной медалью Следственного комитета РФ.