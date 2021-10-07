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Происшествия
Александр Бастрыкин дал указание по избившим парня дагестанцам
7 октября, 2021 11:41
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Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание в отношении дагестанцев, избивших 25-летнего парня в метро. Оно касается уголовного дела, возбужденного против них.
Бастрыкин потребовал переквалифицировать дело: с хулиганства на покушение на убийство. Теперь горцам грозит 12 лет тюрьмы вместо 7.
Более того, Бастрыкин поручил возбудить еще одно уголовное дело - о применении насилия в отношении представителя власти: один из драчунов при задержании напал на полицейского, другой достал перцовый баллончик.
Об этом пишет Telegram-канал 112.
Накануне сообщалось о задержании троих дагестанцев, которые избили парня в метро 4 октября. Мужчина заступился за девушку, но в итоге ему сломали нос и кости лица.
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