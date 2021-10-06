Дагестанцы избили в вагоне московского метро 25-летнего парня — он хотел защитить девушку
В Москве силовики задержали трех дагестанцев, избивших в вагоне метро пассажира. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Инцидент произошел 4 октября на Арбатско-Покровской линии. После избиения парня, злоумышленники выбежали из вагона на станции «Первомайская». Пострадавшему потребовалась помощь медиков.
Полицейские вскоре вышли на след нарушителей. Один из дагестанцев решил не сдаваться силовикам сразу и набросился на одного из них с ножом. В результате поимки драчунов никто из правоохранителей не пострадал. Нарушителей отвезли в суд для избрания меры пресечения, передает «360».
В Telegram-канале Readovka пояснили, что жертвой дагестанцев стал 25-летний Роман Ковалев, вступившийся за девушку, к которой приставали дагестанцы. Они не позволили пассажирам двигаться с места, угрожая расправой.
Ранее силовики поймали членов ОПГ, вымогавших у водителей фур несколько сотен тысяч рублей.