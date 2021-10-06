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Происшествия
«Лихие 90-е»: в Приморье члены ОПГ вымогали несколько сотен тысяч рублей у водителей фур
6 октября, 2021 10:40
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Силовики «обезвредили» в Приморье преступную группировку, решившую возродить схему из лихих 90-х. Преступники преграждали дорогу фурам и требовали от водителей деньги. За отказ подчиняться угрожали избиением или убийством.
Известно, что злоумышленники просили выложить из кармана от 100 до 200 тысяч рублей. Только после того, как водители перечисляли группировке деньги, им было разрешено подъехать к пунктам пропуска «Краскино» и «Пограничный».
Задержали преступников сотрудники УФСБ по региону и полицейские. Против них возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство», передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, почему российские власти кошмарят местных жителей возвращением 90-х.
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