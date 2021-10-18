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В метро Москвы мужчина в футболке «Я — дагестанец» раздал женщинам цветы после скандала
18 октября, 2021 17:26
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Instagram/pul_05_
18 октября в московском метро мужчина в белой футболке с надписью «Я - дагестанец! Нет плохой нации» раздавал женщинам цветы и сладости. С помощью данной акции он хотел показать, что «мы можем любить, дружить и жить в гармонии».
Мужчина по имени Мухаммад Магомедов пояснил, что не является блогером или публичной личностью, хотя его уже просят дать интервью и приглашают на различные мероприятия с участием молодежи.
«Прилетает много комментариев, зачем типа оправдываться перед кем-то своим дешёвым поступком! Нас всегда учили на зло отвечать добром!», - цитирует Магомедова «360».
Ранее Хабиб Нурмагомедов заступился за дагестанцев после избиения в московском метро молодого парня тремя уроженцами республики.
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