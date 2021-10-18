Хабиб Нурмагомедов заступился за дагестанцев после избиения парня в московском метро
Экс-чемпион UFC в легком весе, российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов вступился за дагестанцев после инцидента с избиением в московском метро Романа Ковалева тремя уроженцами республики. По мнению спортсмена, СМИ угнетают нацменьшинства и так быть не должно.
«Кто-то кого-то бьет — везде пишут дагестанцы. У нас же тоже есть чувства — у этих дагестанцев», - заявил Нурмагомедов.
Он считает несправедливым тот факт, что журналисты даже не стали интересоваться именами мужчин, избивших парня в метро, и облегчили себе задачу, повесив на них ярлык «дагестанцы».
«Почему, когда человек поступает неправильно, сразу обобщают: дагестанцы, дагестанцы? А где-то, например в Перми или Казани, человек выходит и расстреливает целую школу, то никто ничего не пишет», - цитирует Нурмагомедова »Спорт-Экспресс«.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал избивших в метро Ковалева дагестанцев отморозками и поручил выделить парню 2 миллиона рублей.