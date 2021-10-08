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Собянин назвал дагестанцев «отморозками» и поручил выделить пострадавшему от их рук 2 млн рублей
8 октября, 2021 15:18
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Личная страница Сергея Собянина во «ВКонтакте»
Мэр Москвы Сергей Собянин пришел в одну из столичных больниц с целью проведать 25-летнего Романа Ковалева, которого 4 октября жестоко избили в метро трое дагестанцев. Глава города выразил благодарность парню за то, что тот заступился за девушку, к которой приставали южане.
«Проведал в больнице Романа, пострадавшего в результате нападения отморозков в метро. Роману явно уже лучше», - сообщил Собянин.
В скором времени Роману предстоит вынести еще одну операцию. Собянин поручил руководству метрополитена выделить парню два миллиона рублей в качестве помощи. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
Ранее стало известно о намерении СК собрать документы на девушку, ставшей свидетельницей инцидента в метро.
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