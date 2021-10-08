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По решению Бастрыкина подготовят документы по девушке из дела об избиении дагестанцами в метро
8 октября, 2021 08:58
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Следственный комитет подготовит документы по девушке, ставшей свидетельницей жесткого избиения дагестанцами в метро. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Документы подготовят для награждения ведомственной медалью «За содействие». Девушка первой нажала тревожную кнопку в поезде.
Пассажирка помогла полиции задержать агрессивную компанию, хотя могла пострадать сама, говорится на сайте ведомства.
Имя девушки, представленной к награде, не называется.
Напомним, 4 октября 25-летний Роман Ковалев заступился за девушку и был сильно избит тремя уроженцами Дагестана. 7 октября стало известно об указании Бастрыкина в отношении драчунов.
Пострадавший Ковалев по решению руководства СК был награжден медалью «Доблесть и отвага».
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