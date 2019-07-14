Здоровье президента - здоровье нации

В последнее время весь мир обеспокоен здоровьем Ангелы Меркель: немецкий политик не может устоять на ногах во время встречи с украинскими лидерами, трясется на встречах в своей стране и объясняется за свой тремор перед всем миром.

Политика — дело сложное и ответственное, неудивительно, что от него могут сдавать нервы. Мы решили поискать, кому из мировых политиков, кроме канцлера Германии, нужен психотерапевт. Просим отметить: в каждой стране на проблемы с здоровьем делают разные акценты.

Эстонцы — бережливые

О здоровье своей политической элиты заботятся, но не забывают напомнить, что лечат их, вообще-то, из кармана налогоплательщиков. На сайте приведен детальный разбор недугов и растрат, например:

«22 сентября 2003 года Эдгар Сависаар, будучи мэром столицы, попал в больницу с инфарктом. Его лечили тогда в тартуской клинике Маарьямыйза, после чего он продолжил восстанавливаться в пярнуском санатории»

«В ноябре 2012 года в Пярнумаа на обеде, на котором присутствовали лидеры общественного мнения, ему стало слегка нездоровиться»

«19 марта 2015 года Сависаар после путешествия в Таиланд попал в интенсив клиники Тартуского университета в очень тяжелом состоянии»

«В сентябре 2015 года Сависаар снова оказался в больнице – теперь в предынфарктном состоянии»

«В целом же специфические заболевания сосудов головного мозга влетают в копеечку и могут стоить до 3409 евро. Сопутствующие процедуры – еще до 5020 евро»

Россияне — параноидальные

«Путин серьезно болен и никуда от этого не уйдет» — спешит утверждать политик Гарри Каспаров. Повод послужила его встреча с президентом Кыргызстана, на которой лидер России впервые появился после трехмесячного отсутствия.

Каспаров тут же строит теории заговора, дескать, состояние Путина на самом деле под строжайшим секретом, а это, в свою очередь, приводит к укреплению диктатуры — секреты, которые нужно держать вместе, всегда сплочают.

Американцы — щепетильные

Надеемся, имя Барака Обамы ассоциируется у вас не только с вороством лампочек из пермских подъездов. Этот политик создал целую систему, реформировав здравоохранение и соцзащиту в Штатах, вырабатывая культуру достойного отношения к пациентам.

Даже когда проблемы с здоровьем поражают не тебя самого, важно работать в направлениях к их решению.

Англичане — достойные

В 2018 на немецком ресурсу опубликовали документ, согласно «секретой информации» которого оказалось, что принц Чарльз болен прогрессирующей болезнью Альцгеймера и его состояние ухудшается с каждым днем. Королевская семья утверждает, что из-за этого следующий наследник престола — герцог Уильям.

Интересно: «слив» не спровоцировал никаких теорий заговора, криков и протестов: англичане просто стоически приняли судьбу одного из высших чинов в стране. Вот что значит — стойкость и любовь к своей стране.