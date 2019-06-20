Ангелу Меркель трясет. От Украины…

Главе Федеративной республики Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским прямо на красной дорожке в Берлине. Они стояли рядом во время исполнения государственных гимнов двух стран. Было видно, как по телу фрау пробегают судороги. Меркель пыталась их унять, делала инстинктивные движения рукой. Казалось, что еще минута-другая, и она рухнет в обморок. Но, к счастью, все обошлось.

Зеленский наверняка краем глаза видел, что происходит с Меркель. Но что он мог сделать? Дать сигнал музыкантам прервать гимн? Увести даму в тень. Заботливо прильнуть к уху: «Кann ich Ihnen helfen, Schatz?» - «Чем я могу помочь, дорогая?» Подхватить, успокоить, нежно вытереть пот со лба фрау. И все это на глазах всей планеты?!

Все могло кончиться плохо. Представляете, в прямом эфире, на глазах у всего мира! И тогда вся Германия обвинила бы Зеленского в…

Может, президент Украины решил, что согласно этикету и по дипломатическому протоколу мужчина, даже очень воспитанный и галантный не должен замечать, что рядом терзается женщина? Вот прозвучат гимны, тогда будем лечиться?

Есть и другая версия. Зеленский, возможно, не придал проблемам Меркель значения. Или ждал – приступ пройдет. Не хотел ставить Меркель в неудобное положение, показывать, что она больна. А, может, думал, что она шутит? Он ведь и сам большой шутник. «Я стоял рядом с ней, и поверьте мне, она была в безопасности», - неуклюже вывернулся потом Зеленский

Высказался по этому поводу лидер «Радикальной партии» Украины Олег Ляшко. И довольно витиевато: «Когда я буду стоять рядом с Меркель или с кем-либо, они всегда могут рассчитывать на мою твердую руку и мужское плечо. Стоять и делать вид, что ты не видишь, как женщине плохо - не по-мужски».

Представим, что президент Украины все же проявил участие к своей спутнице. Тогда наверняка вознегодовала бы его жена. Решила бы просто – муж пристает к чужой бабе. Причем, на глазах всего мира! Изменник, лжец, а ведь клялся в вечной любви!

Да и Меркель вряд ли бы обрадовалась. Решила бы, что Зеленский руки наложил бы на нее не просто так, а корысти ради. Верно, хотел, шельмец, выклянчить лишний кредит. Или просить, чтобы Запад сильней надавил на Россию. Конечно, Зеленский мог оправдаться: я, мол, пошутил…

Есть еще одна версия происхождения приступа Меркель. Ее уже просто трясет от Украины, и она не может это скрыть! Незалежная надоела фрау до самых печенок. Кстати, некоторые врачи предположили, что приступ Меркель – действительно, следствие ее проблем с печенью

Неведомо, что думала фрау канцлерин, пожимая руку Зеленскому. Но предположить можно: «Зачем приехал этот парень? Познакомиться, поболтать за кружкой баварского? Нет, он наверняка приехал что-то клянчить. Но не сразу – сначала про Донбасс, Крым. Потом – зловредная Россия…»

Голова заболела у Меркель еще с утра. Выпила кофе, таблетку – не помогает. «O, mein Gott, у меня столько хлопот: мигранты, безработные. Приходиться отбиваться от своих однопартийцев в ХДС. Да и Европейский союз, который еще недавно казался прочным, как германская сталь, трясется, как осиновый лист…»

Ангела позавидовала Терезе, которая убежала в отставку. Мэй послала ко всем чертям этот Brexit и теперь спокойно пьет чай со сливками, играет в свой любимый крикет и лечит разгулявшийся диабет. Меркель грустно усмехнулась своим мыслям: «Скорей бы и мне на покой…»

Недавно фрау канцлерин приснился Трамп – он дьявольски хохотал, что-то бормотал и, кажется, угрожал. Ангела проснулась в холодном поту. Над ней склонился муж Йоахим, он встревожено говорил, что она кричала во сне.

...Меркель, морщась, вспомнила предшественника Зеленского – Порошенко. Она почему-то путала его с Януковичем. Того звали в Европу, но он отчаянно боялся Путина… Когда вспыхнул майдан, Янукович испугался еще больше – воинственной, ревущей толпы, пылающих костров в центре Киева. В телефонной трубке вибрировал, метался его сдавленный голос. Он просил защитить его, прислать войска. Пытался шутить: «Немцы уже были на Украине, им же понравилось…»

Порошенко тоже вечно приставал с просьбами: дай кредит, представь транш, помоги с инвестициями. Когда приезжал в последний раз, он был бледен, чуть ли не плакал: «Angela, ich fürchte, ich werde auf dem Khreshchatyk gehängt…» - «Ангела, я боюсь, что меня повесят на Крещатике…»

Теперь - серьезно.

Еще недавно Зеленский в статусе артиста юмористической студии «Квартал 95» издевался над украинской властью. Уместно привести одну из его острот: «У нас абсолютно новый уровень экономики. Этот уровень называется попрошайничество. Все очень просто. Мы выпрашиваем экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема надежная, проверена цыганами. Мы просто ее попробовали в рамках геополитики и без гитар. Это не лохотрон, не очередная финансовая пирамида. Все просто. Вы даете нам свои деньги, мы их вам потом не возвращаем. Гарантия сто процентов».

Теперь эта шутка бумерангом возвращается к самому Зеленскому. Теперь уже не Порошенко, а он сам путешествует по миру с протянутой рукой. Это новый, эксклюзивный вид туризма. Президент Украины побывал в Париже, но уехал оттуда ни с чем, кроме запечатленной на фото лучезарной улыбки Эммануэля Макрона

Сдается, что и из Германии президент Украины уехал с пустыми руками. Зеленскому не помог даже отточенный артистический талант. Все просто – вечно склоненная в просительном поклоне Украина до смерти надоела Европе, у которой и без того множество забот. Немцы и французы все чаще с надеждой поглядывают в сторону Москву. Пора, давно пора снова налаживать отношения с Россией...

Если это произойдет, куда податься бедной – во всех смыслах - Украине? Униженно стучаться в ворота Кремля?

Зеленский, возможно, отправится в Вашингтон. Но и в США ему вряд ли что-то обломится, кроме заверений в дружбе и готовности оказать помощь. Дональд Трамп – тертый калач и политика для него просто бизнес. Если выгодно – о’кей, поговорим. Но когда нет интереса, посидим, выпьем чаю и разойдемся. Резонно предположить, что Украина для Вашинтона именно такой, нулевой вариант. Разве что можно впарить Киеву десяток старых броневиков и дюжину завалявшихся истребителей…

Врачи, подробно обсудив состояние Меркель, пришли к выводу, что причиной приступа стало, возможно, гипогликемическое состояние, то есть, резкое падение уровень сахара в крови из-за сильной жары. Впрочем, спровоцировать подобное состояние мог и скачок давления. Ну а политический «диагноз» происшедшего в Берлине вы уже знаете. Похоже, эта «болезнь» у Меркель обостряется. Эксперты предполагают, что этот «недуг» могут подхватить и лидеры других европейских стран.

Автор: Валерий Бурт