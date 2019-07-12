Отчего так трясет Ангелу Меркель?

Наблюдая, как уже в третий раз за последние несколько недель на глазах у всех «лихорадит» бундесканцлера Германии, злые языки поговаривают о том, что у немецкого лидера развивается какое-то страшное нервно-психическое заболевание. Многие уже иронично возносят хвалу небесам за то, что ФРГ не является ядерной державой, и от Ангелы Меркель не нужно прятать «ядерный чемоданчик» подальше.

Что происходит с Меркель?

Хронология событий такова: впервые главу кабинета министров ФРГ начало лихорадить 18 июня в очень пикантный момент — когда с ней приехал познакомиться новоизбранный глава украинского государства Владимир Зеленский.

Звучала украинская «Щеневмерла», и к удовольствию «злобных путинских троллей» фрау Меркель вдруг начало трясти так, словно в своих мыслях она унеслась во времена комсомольской молодости, когда отжигали «Брейк».

Владимир Зеленский считал облака и старательно не замечал происходящего с коллегой, олицетворяя собой саму деликатность, за что получил немало упрёков, дескать, не было ли более прилично сказать оркестру «Стоп» и сбегать за водой?

Но Зеленский словно чувствовал, что пройдёт всего две недели, и на встрече с представителями деловых кругов украинского Ужгорода он предстанет перед мировой общественностью в не менее странном виде — поглощая воду и, похоже, мучаясь без пива.

Но вернёмся к нашему бундесканцлеру. 18 июня всё списали на жару. Дескать, войдите в положение: у пожилой немки, которой 17 июля стукнет 65, случилось элементарное обезвоживание. От жажды немного «заштормило». Сама Меркель на вопрос о своём самочувствии отделалась коротким «Всё отлично!».

Но спустя 9 дней (27 июня, на приёме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штанмайера) её снова «накрыло». Ангела пыталась взять себя в руки не в переносном, а в прямом смысле слова, стараясь зафиксировать предплечья в стабильном положении.

Кто-то из службы протокола оказался более учтив, чем «гарный украинский парубок». На видео видно, как мужчина поднёс главе немецкого кабинета министров стакан с водой. Но Меркель отказалась утолить жажду, якобы, ставшую причиной чудовищного тремора в знойный июньский полдень. Видимо, чтобы не расплескать.

Как и в прошлый раз, дрожь прошла сама по себе. Однако инцидент повторился в момент встречи с премьер-министром Финляндии Анти Ринни.

На сей раз приступ отличался от двух предыдущих тем, что Ангела не только дрожала, но и что-то бормотала себе под нос. Слова были адресованы не Ринни. Одна и та же фраза, судя по губам, повторялась несколько раз.

«Я справлюсь с этим!»

А по-немецки «Ich schaffe das», — тихо говорила себе Меркель, словно мантру. И справилась. Дрожь опять таинственным образом прошла, а бундесканцлер опять заявила, что отлично себя чувствует.

Без помощи специалистов тут не разобраться. И за консультацией мы обратились к врачу-неврологу высшей категории Алексею Шингирею.

— Алексей Николаевич, что творится с немецким лидером?

— Судя по симптоматике, которую мы наблюдаем, это не болезнь Паркинсона, а скорее приступы панической атаки. Многие по старинке называют это вегетативным или адреналиновым кризом.

— Кто-то воспринимает слова «паническая атака», как метафору. А на деле? Это болезнь?

— Паническое расстройство рассматривается, как самостоятельное заболевание, в десятом реестре классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. Сокращённо — МКБ-10. Но паническая атака может быть и симптомом других заболеваний.

— Например, каких?

— Феохромоцитомы, опухоли хромаффинных клеток симпато-адреналовой системы надпочечниковой или вненадпочечниковой локализации, стрессового расстройства, всевозможных фобий.

— Как проявляется заболевание?

— Именно так, как мы это видим на экране. Приступ тяжелейшей тревоги, беспричинный необъяснимый страх. Подскакивает пульс. Растёт давление. Человеку часто кажется, что он перестаёт дышать, хотя на самом деле это не так. Возникает тошнота, головокружение, кажется, что сейчас ты упадёшь в обморок или, наоборот, совершишь неконтролируемый поступок, который перечеркнёт твою жизнь, потому что все тебя посчитают сумасшедшим.

— Меркель, стоящая во главе одного из самых прогрессивных государств мира, во время этих приступов… испытывает страх сойти с ума?

— А почему нет? Кто-то из пациентов, страдающих от панических атак, годами мучается, когда заходит на кухню, потому что там есть острые предметы, которыми ты боишься в ходе приступа паники навредить себе или своим домашним. Кто-то не выходит на улицу, потому что развилась танатофобия и тянет по необъяснимой причине с моста или под поезд в метро. Кто-то, в особенности после стрессовой аварийной ситуации на дороге, боится садиться за руль.

— Возникает страх потерять над собой контроль и направить машину в отбойник или столб?

— В том числе.

— Человек осознаёт происходящее?

— Рядовой обыватель осознаёт, мучается, полагает, что сходит с ума. Начинается либо хаотичный приём БАДов, не прописанных врачами успокоительных лекарств, находящихся в свободной продаже в аптеках, либо попытка нормализовать образ жизни, что, однако, более разумно.

— К врачам, я так понял, люди в таком состоянии не очень охотно идут?

— На Западе консультироваться со специалистами – норма. А конкретно в нашей стране люди боятся показаться специалистам, если у них начинается тревожное расстройство, и они чувствуют это.

— Примерно даже понятно, почему…

— Да, именно потому что ещё со времён Советского Союза живёт клише: если узнают, что у тебя расшалились нервы, то выгонят с работы, лишат водительских и родительских прав, выдадут волчий билет, а ещё чего доброго запрут в психбольнице. Тем более, в первый раз паника накрывает наиболее ярко в самый неподходящий момент, а потом человек живёт страхом повторения такой ситуации. Что мы и видим в случае с Меркель, которая страдает в очень конкретные моменты встреч на высоком политическом уровне…

— Но Меркель опытный политик, руководит страной почти 14 лет.

— Вот именно – 14 лет очень напряжённой работы могли наложить, так сказать, отпечаток на её нервную систему. Не факт, что даже своим лечащим врачам Меркель откроет, что там у неё на душе. Вполне возможно, её одолевает страх совершить неконтролируемый поступок. Например, в прицеле объективов, упасть в обморок, подтвердив сложное состояние здоровья, а может, в порыве самопротиворечия даже ударить кого-то из своих высокопоставленных коллег.

— Поэтому она так тщательно хватает себя одной рукой за другую?

— Почему бы и нет? Она человек. Любой из существующих недугов, в том числе, нервно-психического типа, может её одолеть. Труд руководителя государства — это непростая работа, связанная с принятием тяжелейших решений. И украинский коллега Меркель, похоже, начинает это понимать. На тех видео, которые сегодня гуляют в интернете, видно, что до Зеленского начинает доходить: работа реального президента и сериального очень отличаются.

— Кто-то списывает это на вредные привычки, которыми часто страдают представители шоу-бизнеса…

— Мы девять лет жили при Ельцине. Нас очень сложно чем-то удивить.

— Как подстраховать организм от панического расстройства.

— Организм человека — это, своего рода, «объект для инвестиций». Что вкладываешь в него, то и получаешь. Переутомление, злоупотребление кофеином и стимулирующими препаратами, отсутствие элементарного режима сна и бодрствования негативно сказываются на здоровье.

— Вовремя ложиться, вовремя вставать, не пить кофе в «лошадиных количествах»…

— Совершенно верно. А ещё заниматься посильной аэробной нагрузкой, специальными дыхательными упражнениями, техникой медитативного характера, расслабляющей мышцы и снимающей напряжение. Ну и медикаментозное лечение, визиты к психотерапевту, который поможет понять, что на самом деле и главное, почему, происходит, никто не отменял.

— Какой прогноз по Меркель у вас, как у специалиста?

— Мне кажется, что ей надо взять паузу.

— Пауза в большой политике называется «отставка».

— Здоровье дороже работы. Просто мы очень часто об этом не помним, а когда вспоминаем – уже поздно. Но если Ангела Меркель сделает выбор в пользу здоровья и подаст в отставку, это будет очень мужественный поступок.

— Спасибо за ответы…

— Здоровья вам!

Интернет-издание «Русская Планета» желает бундесканцлеру ФРГ Ангеле Меркель доброго здоровья и долгих лет на занимаемом посту.