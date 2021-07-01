«За сбычу мечт»: губернатор уже «ищет» средства для повышения зарплаты пожарным после их жалобы Путину
После жалобы пожарных «Забайкалпожспас» президенту России Владимиру Путину
губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил «изыскать» средства для зарплат сотрудникам.
Напомним, пожарные в ходе «Прямой линии» с российским лидером пожаловались на разницу в размерах заработной платы сотрудников федеральной структуры и краевых пожарных учреждений.
Они рассказали, что получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда. Путин пообещал обсудить этот вопрос с губернатором региона, отметив тяжелую работу пожарных. Уже начата прокурорская проверка.
Губернатор поручил «изыскать» дополнительные средства и направить их на решение вопроса по повышению зарплаты сотрудникам «Забайкалпожспаса», пишут «Известия». Также он отметил, что о проблеме было известно еще в 2019 году и поручил провести служебную проверку с целью выявления лиц, допустивших халатность.
Мечты, о которых говорил Владимир Путин, начинают сбываться у одной россиянки.