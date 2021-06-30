Мечты, о которых говорил Владимир Путин, начинают сбываться у одной россиянки
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оперативно отреагировал на жалобу женщины, которая рассказала президенту России Владимиру Путину про отсутствие газа в ее доме в ходе «Прямой линии».
Напомним, жительница области рассказала, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированная дача мэра.
Путин ответил, что газовая труба должна быть подведена к дому свердловчанки бесплатно согласно установленным правилам. «Если на даче мэра есть газ - значит, труба рядом есть», - сказал российский лидер, пообещав разобраться.
Губернатор Свердловской области сразу отреагировал и заявил, что проблема будет решена. Он связался с мэром города, в котором проживает женщина, отметив, что дачи у градоначальника нет.
Свердловское управление Следственного комитета России начало доследственную проверку по поводу возможной халатности чиновников при реализации программы по газификации.
Владимир Путин посоветовал россиянам мечтать и надеяться на лучшее.