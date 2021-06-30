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Владимир Путин посоветовал россиянам мечтать и надеяться на лучшее
30 июня, 2021 14:09
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о неисполненных мечтах.
Путин, отвечая на вопрос о своих неисполненных мечтах, сказал, что человек всегда должен мечтать и надеяться на лучшее. В этом случае, по мнению российского лидера, мечты материализуются.
Однако, отметил Путин, коронавирус сам не уйдет – «прививаться надо».
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