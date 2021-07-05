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Люди
Еще в одном российском регионе население «заставят» вакцинироваться
5 июля, 2021 08:59
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Komsomolskaya Pravda/Global Look press
Еще в одном российском регионе введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. Об этом сообщается в постановлении Роспотребнадзора.
Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Омской области для тех, кто работает в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания. Также прививку обяжут сделать работников подразделений финансовых организаций, МФЦ, транспорта общего пользования, такси, ЖКХ, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Владимир Путин высказался против обязательной вакцинации от коронавируса.
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