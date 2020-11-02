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Египет хочет создать с Россией вакцину от коронавируса

Марьям Ибрагимова
2 ноября, 2020 18:21
2 мин
Фото: theworldnews.net
Фото: theworldnews.net

Пока ЕС жестко выступает против российской вакцины от коронавируса, Египет всерьез ею заинтересовался. Как только закончатся клинические испытания, страна древних пирамид готова воспользоваться препаратом из РФ. В настоящее время обсуждается вопрос поставок с Москвой, сообщил глава МИД Египта Самех Шукри.

По его словам, в Египте тоже задумались о производстве вакцины. К тому же, на территории государства есть большие производственные мощности в сфере фармацевтики, поэтому Арабская Республика рассматривает все возможные варианты совместного производства вакцины от COVID-19.

«Мы в постоянном контакте с Россией для определения деталей, взаимодействие происходит на всех уровнях», — сказал Шукри в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось о том, что в России запатентовали еще одну вакцину от коронавируса, разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Она известна под названием «ЭпиВанКорона». Первая в стране и в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована в начале августа.

темы
Египет
коронавирус
вакцина
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