Политическая вакцина — ЕС не принимает идеи спасения венгров российским препаратом

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Венгрия может оказаться под сильнейшим административным давлением со стороны Евросоюза, если начнет закупку российской вакцины. На это намекнули в Еврокомиссии.

«Любая вакцина, закупаемая странами ЕС, должна полностью соответствовать стандартам качества ЕС и должна пройти процедуру сертификации на рынке Евросоюза», — отметил представитель ЕК Эрик Мамер.

По данным ТАСС, ЕС исключает возможность ведения переговоров с Россией и Китаем. По словам Мамера, «они никогда не будут являться частью стратегии вакцинации ЕС».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о том, что Будапешт рассматривает возможность поставок препаратов, разработанных на территории РФ и КНР.