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Россия продолжает обгонять весь мир в борьбе с коронавирусом. Запатентована еще одна вакцина

Антон Мельников
30 сентября, 2020 20:43
1 мин
d
Pixabay

В России запатентовали еще одну вакцину от COVID-19, разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Она известна под названием «ЭпиВакКорона». В отличии от вакцины «Спутник V», разработка «Вектора» будет содержать фрагменты вируса - синтетические пептидные антигены.

Согласно планам, после регистрации препарата должен начаться третий этап исследований на людях, в том числе, старше 60 лет.

Выпуск первой партии «ЭпиВакКороны» запланирован на ноябрь, отмечает telegram-канал «Подъём».

Напомним, первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в начале августа. Она основана на ДНК аденовируса, который доставляет ген SARS-CoV-2 в клетки и подготавливает таким образом иммунную систему организма.

темы
Россия
коронавирус
вакцина
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