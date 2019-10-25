Вымирание по-братски: Россия и Украина стремительно теряют население

Статистические службы России эх и соседней Украины практически одновременно опубликовали данные об изменениях численности населения. И там, и там ситуация заставляет насторожиться.

В России, как оказалось, с января по август число граждан сократилось на 52 500 человек. За это время родились 994 300, а завершили свой жизненный путь 1 213 500 человек. Естественная убыль, таким образом, составила 219 200 тысяч.

Большую часть потерь компенсировали мигранты, но даже иностранцы, которым власти раздают паспорта в надежде, что те станут россиянами, не могут заткнуть демографическую дыру, которая ширится год от года. В прошлом году естественная убыль населения составила 169 100 человек, а приток мигрантов – всего 84 400, против 166 700 в нынешнем

На Украине ситуация еще более плачевна. По данным Госслужбы статистики, с января по август население республики сократилось на 177 тысяч человек и теперь якобы составляет 41,9 миллиона человек. К последней цифре мы еще вернемся; пока же отметим, что размер украинских потерь намного существеннее российских – и в абсолютных, и, тем более, в относительных цифрах.

Анализируй это

Конечно, следует понимать, что официальные данные госорганов России и Украины нередко имеют отдаленное отношение к реальности, а то и вовсе приходят к нам из страны розовых пони. Например, не так давно МВД РФ отчиталось о депортации двух с половиной тысяч нелегальных мигрантов и отклонении целых 20 прошений о приеме в российское гражданство. И они не шутят, публикуя подобные данные в стране, ежегодно принимающей около десяти миллионов гастарбайтеров. А может, и больше – точно никто не знает.

По Украине ситуация точь-в-точь такая же. Официальные цифры по численности населения абсолютно завиральные. В 2013-м, до начала «революцiи гідності», в стране насчитывалось чуть меньше 45 миллионов 400 тысяч постоянных жителей. После этого Украина потеряла Крым (чуть меньше двух миллионов человек) и значительную часть Донбасса (общее число постоянных жителей ДНР и ЛНР – около трех миллионов 700 тысяч человек)

В сумме это дает больше пяти миллионов граждан, которые больше не находятся под украинской юрисдикцией. Впрочем, одними территориальными потерями дело не ограничивается. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что уже пять лет в республике смертность превышает рождаемость на 200 тысяч в год, а это значит, что только демографический убыток страны за прошедшую пятилетку составил миллион человек.

Но главный фактор сокращения украинского населения лежит в социально-экономической плоскости. Украинские зарплаты уже много лет находятся на африканском уровне, а потому жителям республики намного выгоднее ехать за рубеж (хоть на запад, хоть на восток), чем оставаться дома и работать за полторы гривны. Самым надежным для определения реальной численности населения считается индекс потребления хлеба. И вот если судить по этому показателю, то в Незалежной, в каждый конкретный момент времени, находится около 30 миллионов человек.

В этом контексте не так уж важно, какие цифры называют российские или украинские власти. Важно, какой сферы эти цифры касаются. Несколько утрируя, можно сказать, что риторика властей показывает, в какой сфере намечается очередной грандиозный попил бюджетных денег, или же говорит о надвигающейся катастрофе, скрыть которую уже невозможно. Но вот подредактировать ее восприятие в общественном сознании – вполне.

Младенцы и мигранты

Рекомендации по исправлению демографической ситуации в России, озвучиваемые экспертами, в общем и целом сводятся к двум предложениям: стимулировать рождаемость и завозить мигрантов. Соответствующая позиция, в частности, отражена в июльском докладе «Демография-2024», подготовленном специалистами РАНХиГС, членами экспертного совета при президенте России и Института научно-общественной экспертизы.

По их мнению, для улучшения рождаемости государству следует вчетверо увеличить расходы на демографические программы, доведя их до 2 триллионов рублей, и в дальнейшем тратить на эти цели не менее 2% ВВП. В качестве образца демографической политики составители документа выставляют Сахалинскую область, где ежемесячная выплата на содержание ребенка до трех лет является самой значительной по стране

Однако даже при внедрении аналогичных мер в масштабах страны, вкупе с привлечением иностранцев, составители доклада обещают демографический рост лишь до 2035 года, после чего вновь начнется депопуляция.

Что касается Украины, то там клубок проблем столь велик, а ситуация настолько запущена, что страну проще разобрать и построить заново, чем пытаться отремонтировать. И вполне возможно, что это решение может оказаться единственно реализуемым.

Рубикон для России

Проблема подхода, опирающегося на стимулирование рождаемости, заключается в мнении его авторов о том, что государство способно заплатить родителям достаточно много, чтобы те могли заткнуть этими деньгами все свои житейские проблемы и окунуться в счастье материнства и отцовства, желательно многодетного. Нет у вас жилья – получайте льготную ипотеку; трудно возить пятерых детей на общественном транспорте по кружкам и секциям – вот субсидия на покупку машины.

Однако правда в том, что стараниями властей Россия превратилась в очень неуютное для жизни место. Повышение пенсионного возраста лишило многих граждан права на обеспеченную старость; гора административно-бюрократических барьеров вкупе с рейдерскими повадками силовиков не дают развиваться малому бизнесу; налоги и инфляция душат мало- и среднеобеспеченные слои населения, перекачивая содержимое их карманов на счета офшорной аристократии. Для полного счастья – на момент написания данного материала экологическая организация сообщила еще и о возобновлении поставок в Россию немецких радиоактивных отходов. По данным экологов, компания Urenco получила разрешение на ввоз в РФ 12 тысяч тонн радиоактивных соединений, образующихся при обогащении урана.

Сколько пособий нужно платить и какую субсидию выделять на рождение первенца, чтобы молодые родители согласились растить детей на краю радиоактивного могильника? Да и есть ли смысл во все этих расходах и самом повышении рождаемости, если однажды эти неутилизируемые и смертельно опасные соединения начнут утекать и просачиваться из проржавевших контейнеров, отравляя сотни тысяч человек?

Ключевая проблема России – в том, что она очень криво и неправильно вписалась в мировую экономику, заняв в ней нишу поставщика углеводородов, леса-кругляка… и мировой свалки ядерных отходов. Ситуация резко изменилась после 2014-го, когда власти внезапно озаботились продовольственной безопасностью, возвращением в страну критически важных производств, распродали американские трежерис и закупились золотом. Именно прямая и непосредственная угроза быть избитыми и ограбленными Западом заставила Москву взяться за ум. Да что говорить: даже решение о массовой закупке истребителей Су-57, насколько можно судить по открытым источникам, оказалось принято именно в ответ на растущую угрозу со стороны НАТО.

Вернув Крым, Россия не оставила себе выбора: нужно было избавляться от наиболее явных зависимостей и срочно затыкать дыры на самых опасных направлениях. Крымская весна привела к тому, что Лондон и Вашингтон обратили внимание на российских олигархов, скупивших по обе стороны океана элитное жилье на миллиарды долларов. В СМИ даже пошли разговоры о его возможной конфискации. Возвращение остальных русских территорий, в том числе Одессы, Харькова и Киева, неизбежно приведет к тому, что эти разговоры перейдут из плоскости туманных угроз в плоскость практических шагов и конкретных судебных решений. Запад сам порвет нити, которыми привязал к себе российские элиты и тем самым подчинил нашу экономику своим интересам. Для людей, которые планируют свою жизнь в этой стране – большего и не надо.

Возвращение украинских территорий в состав РФ приведет к необходимости полностью перестраивать всю экономику и финансовую систему страны, менять отношения общества и государства. И если сейчас весь управленческий класс работает в России вахтовым методом, а потому заинтересован лишь в сокращении издержек, то, оказавшись за порогом «первого мира», эти люди неизбежно озаботятся и качеством медицины, и эффективностью образования, и вообще – любые вещи, касающиеся качества жизни в стране, станут их волновать в десятки раз больше.

Незалежность: поиграли и хватит?

Рассматривая проблему отношений России с Беларусью, мы отмечали, что в экономическом плане вотчина Александра Лукашенко представляет собой огромный дотационный регион, а в политическом – наглого паразита, не стесняющегося клянчить субсидии, упрекать Москву в небратском поведении – и тут же заигрывать с США, европейцами и китайцами.

В определенной степени это справедливо и для Украины. Она, хоть и не сидит на прямых дотациях из Москвы, но извлекает столь большую прибыль от сотрудничества с РФ, что даже после пяти лет войны, которую украинские власти ведут и в телевизоре, и в реальных окопах, Киев не может отказаться ни от российского газа, ни от денег, присылаемых из РФ миллионами зробитчан

Можно, конечно, злорадствовать и тыкать в соседнюю республику пальцем: мол, «а у хохлов еще хуже». Однако не стоит забывать, что суверенитет-то там фейковый, а вот русские люди – вполне настоящие. И пока их от России их отделяет украинская государственность, нам приходится завозить рабочую силу и будущих сограждан из средней Азии.